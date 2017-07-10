Макей: Беларусь вышла на устойчивый рост экспорта

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей констатирует устойчивый рост объемов экспорта белорусских товаров.

На состоявшемся во вторник у президента совещании о приоритетах внешней политики Беларуси глава внешнеполитического ведомства отметил, что направление экспорта является основным в работе МИД и загранучреждений.

"С декабря 2016 года мы вышли на устойчивую помесячную тенденцию роста экспорта. Она сохраняется уже полгода, и в мае мы прибавили уже 30%. Важно, что в 2017 году увеличение экспорта обеспечено как за счет роста средних экспортных цен почти на 16%, так и за счет роста физического объема экспорта по большинству товарных групп", — сказал Макей, слова которого приводит пресс-служба президента.

Министр констатировал, что улучшается и структура внешних поставок. Так, из 2 миллиардов долларов общего прироста 1,7 миллиардов долларов приходится на несырьевые товары.

МИД нацелен на то, чтобы как ситуативно, так и стратегически реагировать на упреждение возникающих вызовов и угроз, также заявил Макей.

Он обратил внимание, что пока еще не удается достичь поставленной задачи о перераспределении экспортных потоков между ЕАЭС, Евросоюзом и странами дальней дуги.



© Sputnik Сергей Мальгавко Весь экспорт молдавских томатов идет в Беларусь

"В январе-мае мы пока не выходим на требуемый результат: в ЕАЭС — 47,4%, ЕС — 26,6%, дальняя дуга — 26%. Однако сегодня стерильное соблюдение пропорций регионального распределения экспорта означало бы потерю части российского рынка. Продвигаться к цели "треть-треть-треть" нужно не за счет переброски товаров с рынка на рынок, а за счет параллельного наращивания экспорта как на традиционные, так и на новые, слабо освоенные рынки", — считает министр.

По словам Макея, задача должна стоять во "вскрытии" новых рынков, расширении присутствия на тех дальних рынках, где Беларусь уже присутствует, а также в системной работе по снятию ограничений доступа белорусской продукции на них.

"Инструментарий для реализации этой задачи разработан и активно применяется", — сказал Макей.

Министр также заметил, что белорусским экспортерам важно оказывать содействие в сертификации продукции на внешних рынках.

Он рассказал, что Беларусь ведет переговоры с иностранными компаниями по организации производства электромобилей на площадках в СЭЗ или в Китайско-Белорусском индустриальном парке.