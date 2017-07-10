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Учите китайский. Президент поддержал предложения Рудого по расширению связей с КНР
11.07.2017 15:37 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение о более широком изучении в Беларуси китайского языка. Об этом он заявил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе.
«Абсолютно вас поддерживаю. Все ваши предложения будут не просто учтены, по ним будут приняты решения. Сделайте, чтобы к сентябрю эти все решения были формализованы, начиная от изучения китайского языка (мы действительно здесь опаздываем) вплоть до туризма, о котором здесь говорили», — сказал глава государства, реагируя на доклад посла Беларуси в КНР Кирилла Рудого.
В числе проблем, которые сдерживают эффективное развитие сотрудничества, дипломат назвал языковой барьер. Это особенно актуально в связи с тем, что все допуски продукции на рынок Китая — заявки, контракты — оформляются именно на китайском, но специалистов в данной сфере недостаточно. «Сегодня это уже становится необходимостью для всех. Во многих странах китайский язык стал если не наравне с английским, то вторым иностранным языком. В этой связи предлагается увеличить его изучение как в наших школах, так и в университетах», — сказал посол.
В целом, говоря о сотрудничестве с Китаем, дипломат назвал эту страну самым быстрорастущим рынком в мире. Есть хорошие перспективы для увеличения поставок в КНР продовольственных товаров. Так, за прошедшее время был открыт допуск 36 белорусским молочным компаниям. Накануне открыли доступ 26 белорусским производителям говядины и птицы.
Кирилл Рудый обратил внимание на проблемы в вопросе системы присутствия на рынке Китая. Например, если продавать товар со склада в Беларуси, а не самостоятельно в КНР, то рентабельность продаж составляет 5−10%, максимум 20%. «В то же время китайские компании с каждого литра молока, перепродавая его в КНР, получают рентабельность 70%», — сказал посол.
Он считает необходимым в связи с этим стремиться самостоятельно работать на китайском рынке, в том числе организовывать розлив в КНР, делать упаковку в соответствии с китайским требованиям, самим входить в торговые сети, открывать представительства.
Еще одно направление — экспорт туристических услуг. «Китай — крупнейший в мире поставщик туристов. Посольством найден стратегический партнер, прорабатывается упрощение визового режима. С сентября пойдут первые группы с новыми партнерами», — отметил Кирилл Рудый. Он также предложил 2018 год в белорусско-китайских отношениях объявить Годом туризма, а также объявить аналогичные годы туризма между побратимскими областями и провинциями. Подобным Годом туризма между Китаем и Евросоюзом уже объявлен 2018-й. «Можно включиться в европейские маршруты китайских туристов, чтобы они на 2−3 дня заезжали в Беларусь. В рамках этого полагаю необходимым упростить паспортный, таможенный контроль, улучшить языковую среду», — предложил дипломат.
Ведется работа по продвижению белорусской техники на китайском рынке. В этой связи прорабатывается получение новых субсидий из ряда провинций, предложены партнеры для создания совместных предприятий. Посол также предложил упорядочить присутствие зарубежных представительств белорусских госорганизаций, в частности нормативно закрепить за посольствами в странах пребывания согласование открытия и ликвидацию таких представительств, а также назначение их руководителей.
Кирилл Рудый также видит перспективу в создании зоны свободной торговли между парком «Великий камень» и КНР. «Упрощение торгового режима может повысить привлекательность парка и экспорта товаров из него в Китай», — сказал он.
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Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый также видит перспективу в создании зоны свободной торговли между парком "Великий камень" и КНР.
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