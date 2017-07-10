Учите китайский. Президент поддержал предложения Рудого по расширению связей с КНР

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение о более широком изучении в Беларуси китайского языка. Об этом он заявил сегодня на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе.



Кирилл Рудый. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Абсолютно вас поддерживаю. Все ваши предложения будут не просто учтены, по ним будут приняты решения. Сделайте, чтобы к сентябрю эти все решения были формализованы, начиная от изучения китайского языка (мы действительно здесь опаздываем) вплоть до туризма, о котором здесь говорили», — сказал глава государства, реагируя на доклад посла Беларуси в КНР Кирилла Рудого.

В числе проблем, которые сдерживают эффективное развитие сотрудничества, дипломат назвал языковой барьер. Это особенно актуально в связи с тем, что все допуски продукции на рынок Китая — заявки, контракты — оформляются именно на китайском, но специалистов в данной сфере недостаточно. «Сегодня это уже становится необходимостью для всех. Во многих странах китайский язык стал если не наравне с английским, то вторым иностранным языком. В этой связи предлагается увеличить его изучение как в наших школах, так и в университетах», — сказал посол.

В целом, говоря о сотрудничестве с Китаем, дипломат назвал эту страну самым быстрорастущим рынком в мире. Есть хорошие перспективы для увеличения поставок в КНР продовольственных товаров. Так, за прошедшее время был открыт допуск 36 белорусским молочным компаниям. Накануне открыли доступ 26 белорусским производителям говядины и птицы.

Кирилл Рудый обратил внимание на проблемы в вопросе системы присутствия на рынке Китая. Например, если продавать товар со склада в Беларуси, а не самостоятельно в КНР, то рентабельность продаж составляет 5−10%, максимум 20%. «В то же время китайские компании с каждого литра молока, перепродавая его в КНР, получают рентабельность 70%», — сказал посол.

Он считает необходимым в связи с этим стремиться самостоятельно работать на китайском рынке, в том числе организовывать розлив в КНР, делать упаковку в соответствии с китайским требованиям, самим входить в торговые сети, открывать представительства.

Еще одно направление — экспорт туристических услуг. «Китай — крупнейший в мире поставщик туристов. Посольством найден стратегический партнер, прорабатывается упрощение визового режима. С сентября пойдут первые группы с новыми партнерами», — отметил Кирилл Рудый. Он также предложил 2018 год в белорусско-китайских отношениях объявить Годом туризма, а также объявить аналогичные годы туризма между побратимскими областями и провинциями. Подобным Годом туризма между Китаем и Евросоюзом уже объявлен 2018-й. «Можно включиться в европейские маршруты китайских туристов, чтобы они на 2−3 дня заезжали в Беларусь. В рамках этого полагаю необходимым упростить паспортный, таможенный контроль, улучшить языковую среду», — предложил дипломат.

Ведется работа по продвижению белорусской техники на китайском рынке. В этой связи прорабатывается получение новых субсидий из ряда провинций, предложены партнеры для создания совместных предприятий. Посол также предложил упорядочить присутствие зарубежных представительств белорусских госорганизаций, в частности нормативно закрепить за посольствами в странах пребывания согласование открытия и ликвидацию таких представительств, а также назначение их руководителей.

Кирилл Рудый также видит перспективу в создании зоны свободной торговли между парком «Великий камень» и КНР. «Упрощение торгового режима может повысить привлекательность парка и экспорта товаров из него в Китай», — сказал он.