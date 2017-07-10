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Экспорт расцвел. Май оказался лучшим в этом году месяцем во внешней торговле

11.07.2017 15:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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В январе-мае 2017 года белорусский экспорт товаров и услуг вырос на 20,6% к аналогичному периоду 2016 года, до 13,553 млрд долларов. При этом в мае экспорт оказался выше апрельского сразу на 14,3%. Сальдо торговли товарами и услугами по итогам пяти месяцев заметно выросло, составив 265,3 млн долларов против отрицательного сальдо в 245,8 млн в январе-мае прошлого года, сообщает Нацбанк.

Импорт товаров и услуг в январе-мае вырос на 15,7% к аналогичному периоду прошлого года, до 13,288 млрд.

Экспорт товаров за пять месяцев вырос на 23,2% до 10,784 млрд долларов, импорт — на 19,1%, до 11,703 млрд. Сальдо по товарам сложилось отрицательное в размере 918,7 млн долларов, что на 14,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом май оказался самым удачным для экспортеров товаров месяцем в нынешнем году — за месяц за пределами страны реализовано товаров на 2,548 млрд долларов, что на 17,3% больше апреля и на 30,3% — мая прошлого года.

Сальдо торговли услугами по итогам пяти месяцев оказалось положительным — 1,184 млрд долларов, показатель аналогичного периода прошлого года превзойден на 43,2%. Экспорт услуг вырос на 11,3%, до 2,769 млрд долларов. Импорт снизился на 4,6%, составив 1,585 млрд долларов.

Именно сегодня итоги внешней торговли разбирал и президент страны. Лукашенко отметил, что в нынешнем году прирост белорусского экспорта за январь-май превышает 20%, (около 2 млрд долларов). Без учета нефти, нефтепродуктов, калийных и азотных удобрений экспорт вырос еще больше — почти на 30%. «А это как раз тот несырьевой показатель, за который отвечают наши послы и закрепленные должностные лица», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что на Россию за первые пять месяцев года пришлась половина белорусского экспорта. «Мы видим, что, несмотря на все возникающие для нас преграды на этом рынке, в том числе искусственные, спрос на наши товары есть. И он будет возрастать. И если россияне сегодня говорят о том, что эмбарго, санкции — шанс для их экономики, вы должны понимать, что это не меньший шанс и для нашей экономики», — считает он.

В 2016 году экспорт товаров и услуг в Беларуси снизился на 9,3%, до 29,758 млрд долларов, импорт товаров и услуг в прошлом году упал на 8,8% — до 29,808 млрд. Год Беларусь завершила с отрицательным сальдо торговли товарами и услугами — минус 49,8 млн долларов. Среди позиций, пробивших самую заметную брешь в экспортных доходах страны, — нефть и нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, некоторые виды металлопродукции. Прирост обеспечили легковушки и несколько ожившие после прошлогоднего падения поставки другой автотехники, а также продукция деревообработки и «молочка».

На нефтепродуктах Беларусь потеряла за год 2,740 млрд долларов. Выручка от этих поставок упала на 40,4%. Если бы не затянувшиеся нефтегазовые споры с Россией, в нынешнем году за счет увеличения цен можно было бы рассчитывать на восстановление выручки.

 
 
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Май оказался самым удачным для экспортеров товаров месяцем в нынешнем году - за месяц за пределами страны реализовано товаров на 2,548 млрд долларов, что на 17,3% больше...

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