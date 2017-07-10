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Экспорт расцвел. Май оказался лучшим в этом году месяцем во внешней торговле
11.07.2017 15:50 — Новости Экономики | Tut.by
В январе-мае 2017 года белорусский экспорт товаров и услуг вырос на 20,6% к аналогичному периоду 2016 года, до 13,553 млрд долларов. При этом в мае экспорт оказался выше апрельского сразу на 14,3%. Сальдо торговли товарами и услугами по итогам пяти месяцев заметно выросло, составив 265,3 млн долларов против отрицательного сальдо в 245,8 млн в январе-мае прошлого года, сообщает Нацбанк.
Импорт товаров и услуг в январе-мае вырос на 15,7% к аналогичному периоду прошлого года, до 13,288 млрд.
Экспорт товаров за пять месяцев вырос на 23,2% до 10,784 млрд долларов, импорт — на 19,1%, до 11,703 млрд. Сальдо по товарам сложилось отрицательное в размере 918,7 млн долларов, что на 14,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом май оказался самым удачным для экспортеров товаров месяцем в нынешнем году — за месяц за пределами страны реализовано товаров на 2,548 млрд долларов, что на 17,3% больше апреля и на 30,3% — мая прошлого года.
Сальдо торговли услугами по итогам пяти месяцев оказалось положительным — 1,184 млрд долларов, показатель аналогичного периода прошлого года превзойден на 43,2%. Экспорт услуг вырос на 11,3%, до 2,769 млрд долларов. Импорт снизился на 4,6%, составив 1,585 млрд долларов.
Именно сегодня итоги внешней торговли
Лукашенко подчеркнул, что на Россию за первые пять месяцев года пришлась половина белорусского экспорта. «Мы видим, что, несмотря на все возникающие для нас преграды на этом рынке, в том числе искусственные, спрос на наши товары есть. И он будет возрастать. И если россияне сегодня говорят о том, что эмбарго, санкции — шанс для их экономики, вы должны понимать, что это не меньший шанс и для нашей экономики», — считает он.
В 2016 году экспорт товаров и услуг в Беларуси снизился на 9,3%, до 29,758 млрд долларов, импорт товаров и услуг в прошлом году упал на 8,8% — до 29,808 млрд. Год Беларусь
На нефтепродуктах Беларусь потеряла за год 2,740 млрд долларов. Выручка от этих поставок упала на 40,4%. Если бы не затянувшиеся нефтегазовые споры с Россией, в нынешнем году за счет увеличения цен можно было бы рассчитывать на восстановление выручки.
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Май оказался самым удачным для экспортеров товаров месяцем в нынешнем году - за месяц за пределами страны реализовано товаров на 2,548 млрд долларов, что на 17,3% больше...
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