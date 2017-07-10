Как белорусы протестуют против глобализма в Гамбурге и по всему миру

Недавний саммит Global 20 отличался крайне ожесточенными столкновениями между полицией и демонстрантами. СМИ сообщают о сотнях раненых полицейских и о большем количестве задержанных. В уличных акциях отметились и активисты из Беларуси. Этот текст для TUT.BY подготовил белорусский активист Юрий Глушаков, который сам ездил в прошлом на антиглобалистские демонстрации.



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Гамбург в аду

Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, избежать эскалации насилия во время протестов не удалось. Демонстрация, начавшаяся сначала как мирная, быстро переросла в силовое противостояние между правоохранителями и радикалами. Нам удалось связаться с белорусом Михаилом, который живет в Германии и непосредственно участвовал в протестах. Участниками и свидетелями этих событий были и другие белорусы. О причинах, побудивших его присоединиться к акциям, Михаил сказал следующее:

— Моей главной мотивацией было то, что этот саммит проводился в Гамбурге, моём любимом городе. Двухмиллионная метрополия превратилась на почти две недели в маленькое полицейское государство, где выборочно не действовали законы, а движение было практически парализовано. Многие гамбуржанки и гамбуржцы, а также люди из окрестных городов были не согласны именно с этим. Плюс к этому — это «мероприятие» стоило очень больших денег налогоплательщиков. В Гамбурге не хватает учителей, школы ветшают и закрываются. Скольким учителям можно покрыть зарплату до пенсии из тех 130 миллионов евро, которые были потрачены на саммит?

Также участники протестов заявляют, что они в целом выступают против политики «неолиберального капитализма», которую проводят лидеры «Большой двадцатки». По их мнению, именно такая модель приводит к росту в мире нищеты, насилия, войн и климатических катастроф. Главы присутствующих на саммите государств говорят об обратном.

Михаил утверждает, что изначально все начиналось мирно. Но часть людей на демонстрации Welcome to Hell («Добро пожаловать в ад») 5 июля были в масках-балаклавах. Это был так называемый «Черный блок». В ФРГ недавно принят закон, по которому скрывать свои лица во время уличных мероприятий запрещено. Полиция предложила снять маски, многие демонстранты подчинилась этим требованиям, другие активисты отказались.



Фото: Reuters

— После этого полиция применила силу, — сообщает наш респондент. — Это происходило на узкой улице с высокими глухими стенами. И это просто везение, что это столкновение не привело к реальным жертвам. Лично мне, к счастью, ничего не прилетело.

В начавшихся стычках радикалы забрасывали полицию коктейлями Молотова, камнями и бутылками. Полицейские отвечали слезоточивым газом и водометами. Временами это напоминало настоящее уличное сражение. В пятницу, 6 июля, протестующим удалось значительно потеснить силы правопорядка в охраняемой зоне. Много полицейских подразделений в это время были задействованы для обеспечения безопасности участников G20 на концерте в Эльбской филармонии. Впрочем, Михаил предполагает, что, возможно, полиция просто изменила тактику и намеренно отступила. СМИ охотно транслировали картинку с горящими баррикадами и наступающими радикалами. По мнению белорусского активиста, в целом действия полицейских были достаточно жесткими:

— Я видел много раненых и залитых газом людей, из мегафонов постоянно звучали требования покинуть территорию, в противном случае неподчинившиеся будут рассматриваться как преступники.

Как обычно, мнения об обоснованности действий силовиков и «кто первый начал» разделяются. Некоторые немецкие СМИ, такие, как Hamburger Abendblatt, FAZ и NDR критикуют полицию. Другие становятся на сторону блюстителей порядка, в свою очередь заявляющих об «оправданном применении силы против агрессивной толпы экстремистов».

Черный, черный блок

«Черный блок» появился в Германии как форма организации радикальных демонстрантов в 1980 году. Впоследствии эту тактику стали применять активисты антиглобалистского движения. Его участники одевались в черную одежду и балаклавы с целью маскировки и охотно вступали в столкновения с полицией. Считается, что театрализованное насилие в виде «коктейлей Молотова» и прочего применяется здесь для привлечения внимания к проблемам бедных стран и классов, разрушения окружающей среды и прочего. Однако для ряда радикалов именно такой язык общения с «репрессивными органами государства» считается допустимым.



Фото: Reuters

Основу «Черного блока» составляют анархисты и представители других леворадикальных течений, а также группировок «автономы», «антифа», футбольные хулиганы. Однако решение об участии в «Черном блоке», как заявляют его участники, определяется личным выбором каждого, а не постановлением организации.

Население района Штерншанц, ставшего эпицентром столкновений, видело многое. Именно здесь находится «сквот» (захваченное активистами пустующее здание) «Роте Флоре». Ныне он называется «культурным центром» и являлся одной из опорных баз уличного движения. Однако масштабы нынешних боев во многом превзошли те, что были в прошлом. Отдельную проблему составляли действия неких примкнувших к протестам элементов, поджигавших автомобили, громивших и грабивших магазины. Многие считают их действия скорее провокационными. По другим данным, эти наиболее радикальные социальные активисты раздавали награбленные продукты нуждающимся.

По данным на сегодняшний день, в ходе столкновений было ранено 476 полицейских. Из демонстрантов 186 человек арестовано и 225 — задержано. По принятой в немецкой полиции процедуре, задержанных в ходе беспорядков сразу же проверяют на причастность к актам насилия — просматривая оперативную видеосъемку и прочие средства контроля. Непричастных — отпускают. А вот те, кто применял физическое насилие, могут быть осуждены и к тюремным срокам.

Мирная альтернатива

При этом репортеры, конечно, любят снимать больше всего брутальные сцены с броскими пиротехническими эффектами. За кадром же часто остаются мирные акции протеста. А их в Гамбурге также было немало. В легальных акциях принимали участие немецкая Левая партия («Ди Линке»), партия «зеленых» («Ди Грюне»), СДПГ и особенно ее молодежная организация «Молодые социалисты», независимая молодежная социалистическая организация «Соколы» («Ди Фалькен»), различные маоистские («марксисты-ленинцы») и троцкистские тенденции. Немецкие националисты также пытались примкнуть к манифестации, но были оттуда изгнаны.

Кроме этого, в Гамбург в эти дни съехалось большое количество активистов почти со всей Европы и многих стран мира. Например, были люди из Мексики, США и Бразилии. Некоторые активисты прибыли из России и Украины.

Повестка дня у антиглобалистов не исчерпывалась одними демонстрациями. Проходило много других мероприятий. На стадионе «Сан-Паули» была организована бесплатная раздача еды, по словам Михаила, эта зона была свободна от полиции. Здесь же размещался альтернативный медиацентр. Состоялся футбольный турнир против G20. На различных площадках проходили концерты и другие культурные акции.

Краткая история белорусского антиглобализма

Впервые организованный выезд группы активистов из Беларуси для участия в европейских протестных акциях состоялся на 1 мая 2000 года. Тогда находившиеся в Праге политэмигранты и анархисты из Беларуси приняли участие в первомайской акции, закончившейся столкновением с конной полицией и перевернутыми полицейскими машинами. Задержанных не было.

В сентябре того же года автобус с белорусскими антиглобалистами отправился в Прагу протестовать против очередного заседания Международного валютного фонда. Как сообщают участники, ночевать приходилось на чердаке на сквоте «Милада», умываться вахтеры пускали в соседнее общежитие. Во время демонстрации протестующие двинулись к пражскому «Конгресс-центру», где проходили заседания МВФ, тремя колоннами — «Черным блоком», манифестацией рабочих профсоюзов и левых партий и пацифистским театрализованным шествием. Столкновения с полицией произошли во всех случаях. Большинство белорусских активистов были в «Черном блоке», основу которого составили польские и немецкие радикалы. «Черный блок» атаковал первым. Полицию забрасывали разобранной брусчаткой, спецназ начал бросать камни в ответ. В результате с обеих сторон было немало тяжело раненных. Полиция применила слезоточивый газ и водометы, антиглобалисты подожгли полицейский БТР коктейлем Молотова. В районе Вацлавской площади был также разгромлен «Макдональдс». По местному ТВ показали фильм «Прага в огне». Множество демонстрантов были арестованы, белорусов среди них не было. Однако белорусского активиста Павла во время демонстрации намеренно сбила машина с неизвестными людьми в гражданском. Лечить перелом без медстраховки ему не стали, активиста так и вывозили в Беларусь — со сломанной ногой. Считается, что результатом этих акций протестов стало частичное списание долгов 30 беднейшим странам.

В ноябре 2002 года целый автобус активистов из России и Беларуси выехал во Флоренцию. Там прошла миллионная демонстрация против войны в Ираке. Шествие прошло без столкновений, но война все равно началась.

Белорусские анархисты приняли также участие в ряде акций в Варшаве. Однако в 2004 году группа левых активистов из Беларуси, направлявшихся в Польшу для участия в протестах, в полном составе была задержана на польской границе в Тересполе. И депортирована в Беларусь со штампом в паспорте о запрете въезда в Польшу на определенный срок. Кто передал список белорусских антиглобалистов польской пограничной службе — так и осталось невыясненным.



Протесты в Ростоке, 2007 год. Фото: Reuters

В июне 2007 года белорусские альтерглобалисты выезжали в немецкий город Росток для участия в протестах против 33-го саммита «восьмерки». Жили на сквоте, и особую активность среди белорусов развили местные феминистки, очевидно, полагая, что мужчины из бывшего СССР особенно склонны к «мачизму». В Ростоке прошла демонстрация и столкновения с полицией. А в Шверине прибывших туда несколько сот активистов полиция заблокировала на вокзале и стала задерживать. Среди них были и белорусы. По воспоминаниям участников, в немецких камерах — пол с подогревом и каждому задержанному дают бутылку питьевой воды, но к сопротивляющимся тоже применяют дубинки. Характерно, что в немецкой полиции служит много женщин, которые также участвуют в разгоне демонстраций. Гендерный баланс здесь соблюдается во всем. Конвоирующие арестованных женщины-полицейские на традиционное предложение пропустить их вперед не реагируют.

В декабре 2009 года большая группа анархистов и «зеленых» из Беларуси и Украины выезжала на климатический саммит ООН в Копенгаген. Жили в неотапливаемых помещениях, спать приходилось при минусовой температуре в спальниках на полу, без горячей воды. Во время общей демонстрации около 1000 человек из «Черного блока» в результате молниеносных действий полиции были отсечены, блокированы и задержаны, не успев совершить никаких акций. Анархист из Беларуси, проживавший в Варшаве, провел несколько месяцев в датской тюрьме за то, что во время демонстрации ударил полицейского.

Немецкая полиция и белорусская милиция

Разумеется, белорусские активисты не могут удержаться от сравнения действий белорусских правоохранителей и их западных коллег. Участник протестов Михаил утверждает:

— У немецких полицейских немного другая тактика. Но при задержании — все одинаково, то же самое, что и у наших.



Фото: Reuters

Турист Антон, также находящийся в эти дни в Гамбурге, сообщает, что в субботу, 7 июля, полиция рассеяла мирное собрание у «Рота Флоры» с помощью водометов. А в социальном центре-кафе «В5» прошел обыск. По сообщениям блогеров, всех находившихся в соццентре положили лицом в пол и надели наручники, обыски прошли и в соседних квартирах. При этом запертые двери сотрудники полиции взламывали .

Немецкая полиция говорит о том, что эти повышенные меры безопасности вызваны вылазками экстремистов и угрозой терроризма. В кафе «В5» сотрудники полиции искали предположительно находившиеся там горючие вещества, которыми снаряжаются коктейли Молотова.

По личным наблюдениям автора, западноевропейская полиция отличается от своих белорусских коллег не особой мягкостью, а более точными и выверенными действиями и лучшей технической оснащенностью. При этом жесткость при разгонах и задержаниях вполне допускается.



Фото: Reuters

Находившийся в Гамбурге Антон сообщает и про почти анекдотический случай — в субботу вечером протестующие встретили мужчину в не совсем адекватном состоянии, говорившего только по-русски. Выяснилось, что это матрос, который не смог попасть в порт из-за блокады. Зато он попал под воздействие слезоточивого газа и постепенно приходил в себя. Ему оказали первую помощь.

В воскресенье, 8 июля, прошла мирная демонстрация солидарности с арестованными. Активисты сообщают, что они находятся в месте содержания, специально переоборудованном для этого из старого складского помещения.

Белорусский анархист Николай Дедок в комментарии для TUT.BY высказал солидарность с протестующими в Гамбурге. По его мнению, они борются против того, «что капиталистическая система и иерархи уничтожают человеческие сообщества, здоровые отношения между людьми и делает не пригодным для жизни наш общий дом — Землю». Однако белорусский анархист не поддерживает действия, направленные на порчу имущества простых людей, разграбление магазинов с алкоголем и т.п.

В понедельник, 9 июля, генеральный секретарь правящей консервативной партии ХДС Петер Таубер потребовал ужесточить отношение к левым радикалам и обратить внимание на их культурные центры вроде «Рота Флора» в Гамбурге . К этому времени волна протестов пошла на спад, и понедельник в Гамбурге прошел спокойно.



Фото: Reuters