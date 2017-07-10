В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Монтаж без пустот Компания PROPLEX вывела на рынок новый продукт, профессиональную летнюю монтажную пену PROPLEX Premium. Пена обладает мелкопористой структурой и не оставляет пустот....

Компания PROPLEX вывела на рынок новый продукт, профессиональную летнюю монтажную пену PROPLEX Premium. Пена обладает мелкопористой структурой и не оставляет пустот. Пистолетный баллон обеспечивает равномерный стабильный выход содержимого до 65 литров. Величина выхода пены сильно зависит от таких внешних условий, как температура баллона и окружающей среды, влажность и сила ветра. Рабочая температура PROPLEX Premium довольно высокая, от плюс 5 до плююс 25 градусов. В твердом состоянии монтажная пена PROPLEX Premium представляет собой пористый и твердый материал, застывший пенополиуретан, устойчивый к механическим воздействиям и низким температурам. Благодаря плотной структуре, не меньше 88 процентов закрытых пор, не образуется крупных воздушных пузырьков. Это позволяет избегать больших полых образований, что хорошо сказывается при заполнении пустот, трещин и швов.В сравнении с аналогами при застывании монтажная пена не деформирует конструкцию, так как имеет низкое вторичное расширение, от 10 до 15 процентов. Она имеет широкий диапазон использования, от установки и герметизации оконных и дверных блоков до заполнения пустот и швов. Равномерная структура позволяет использовать пену для теплозвукоизоляции помещений, систем кондиционирования и монтажа технических коммуникаций.Профессиональная пена PROPLEX Premium с легкостью пристает практически к любому материалу. В ее состав входят газ-вытеснитель в виде пропан-бутановой смеси, предполимер, а также активные вещества, усиливающие адгезию к различным материалам. К древесине, стеклу, бетону, металлу.www.proplex.ru