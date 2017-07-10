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Курс доллара установил новый годовой максимум
11.07.2017 15:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июл — Sputnik. Доллар США дорожает в Беларуси 12 дней подряд, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.
Нацбанк установил официальные курсы валют на среду по итогам валютных торгов:
Таким образом, американская валюта дорожает 12-й день подряд. По состоянию на 11 июля доллар превышает многомесячный максимум, а еще во второй половине июня он стоил почти на пять копеек меньше. В целом же курс американской валюты превышает максимум с начала этого года.
Подорожал на бирже 11 июля и евро — менее, чем на половину копейки. Несколько снизился только курс российского рубля.
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По итогам валютных торгов 11 июля в Беларуси подешевел только российский рубль.
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