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«Бабушкина крынка» и «Савушкин продукт» попали в черный список Россельхознадзора
11.07.2017 16:06 — Новости Экономики | БДГ
Ограничены поставки продукции с трех белорусских предприятий, 11 компаний попали под усиленный лабораторный контроль.
Об этом сообщается на официальном
В связи со сложившимися инцидентами федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняла решение с 11 июля вести временные ограничения на поставки с филиала Скидельской птицефабрики (Гродно), ОАО «Александрийское» (Могилевская область) и ОАО «Молочный мир» (Гродненская область). В продукции этих предприятий найдены остатки тилмикозина, энрофлоксацина, ципрофлоксацина и линкомицина.
Минсельхозпрод Беларуси предупрежден о том, что в отношении 11 предприятий вводится усиленный лабораторный контроль. В этот список попали известные компании ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Солигорская птицефабрика», ОАО «Смолевичи Бройлер», в продукции которых были найдены остатки опасных препаратов.
В продукции агрокомбината «Заря» и РУП «Белоруснефть-Особино» найдены остатки антибиотика энрофлоксацина.
Продукты ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (Вилейский филиал), ОАО «Молочные горки» и ОАО «Рогачевский МКК» сождержали антибиотик линкомицина.
Напомним, в последний год ситуация вокруг поставок белорусских продуктов в Россию достаточно сложная. Российское ведомство сообщает о выявлении в продуктах потенциально опасных веществ, ограничения часто носят массовый характер.
Так, в конце мая Россельхознадзор
19 июля Россельхознадзор
Ветслужба запретила поставки говядины и говяжьих субпродуктов с нескольких предприятий Минской области по причине нарушения требований Евразийского экономического союза и РФ.
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Ограничены поставки продукции с трех белорусских предприятий, 11 компаний попали под усиленный лабораторный контроль.
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