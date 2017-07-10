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«Бабушкина крынка» и «Савушкин продукт» попали в черный список Россельхознадзора

11.07.2017 16:06 — Новости Экономики | БДГ  
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Ограничены поставки продукции с трех белорусских предприятий, 11 компаний попали под усиленный лабораторный контроль.

Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора, где отмечено, что в продукции белорусских компаний найдены антибиотики и микроорганизмы, опасные для здоровья человека.

В связи со сложившимися инцидентами федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору приняла решение с 11 июля вести временные ограничения на поставки с филиала Скидельской птицефабрики (Гродно), ОАО «Александрийское» (Могилевская область) и ОАО «Молочный мир» (Гродненская область). В продукции этих предприятий найдены остатки тилмикозина, энрофлоксацина, ципрофлоксацина и линкомицина.

Минсельхозпрод Беларуси предупрежден о том, что в отношении 11 предприятий вводится усиленный лабораторный контроль. В этот список попали известные компании ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Солигорская птицефабрика», ОАО «Смолевичи Бройлер», в продукции которых были найдены остатки опасных препаратов.

В продукции агрокомбината «Заря» и РУП «Белоруснефть-Особино» найдены остатки антибиотика энрофлоксацина.

Продукты ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (Вилейский филиал), ОАО «Молочные горки» и ОАО «Рогачевский МКК» сождержали антибиотик линкомицина.

Напомним, в последний год ситуация вокруг поставок белорусских продуктов в Россию достаточно сложная. Российское ведомство сообщает о выявлении в продуктах потенциально опасных веществ, ограничения часто носят массовый характер.

Так, в конце мая Россельхознадзор заявил о продолжающемся выявлении случаев поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и РФ, которые приобрели систематический характер.

19 июля Россельхознадзор сообщил о приостановке работы десяти белорусских предприятий при поставках мяса в Россию.

Ветслужба запретила поставки говядины и говяжьих субпродуктов с нескольких предприятий Минской области по причине нарушения требований Евразийского экономического союза и РФ.

 
Теги: Гродно
 
 
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Ограничены поставки продукции с трех белорусских предприятий, 11 компаний попали под усиленный лабораторный контроль.

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