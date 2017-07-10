Александрия вновь собрала друзей

В выходные на гостеприимной Александрийской земле состоялся самый волшебный летний праздник «Купалье», который за два дня посетили более 110 тысяч человек из Беларуси, России, Украины и других стран.

Делегация Могилевского района во главе с председателем райисполкома А.И.Дутько перед выездом в Александрию.



Участие в мероприятии принял Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. В своем выступлении он отметил, что фестиваль «Александрия собирает друзей» уже давно стал международным, а встречи на живописном берегу Днепра – лучшая народная дипломатия, открывающая гостям из соседних стран самобытную и прекрасную страну Беларусь.

Обращаясь к согражданам, Александр Лукашенко призвал всех по мере возможности возрождать свою малую родину и родные места, делать их удобными для жизни детей и внуков.



Делегацию Могилевского района в составе 64 человек (самую многочисленную) возглавил председатель райисполкома Анатолий Дутько.

Организаторы постарались, чтобы гости мероприятия получили массу удовольствия от фестиваля и запомнили его надолго. На набережной реки Днепр был построен «Город дружбы», состоящий из четырех главных улиц: «Международной», «Республиканской», «Торговой» и «Скарбніцы Падняпроўя».

С народными промыслами, широким ассортиментом изделий из соломы, глины и кожи знакомили зрителей мастера декоративно-прикладного искусства нашего района в павильоне «Народная творчасць Магілеўшчыны». Пользовались популярностью музыкальные инструменты, шкатулки, дубовые тарелки и прочие поделки из дерева, изготовленные участником фольклорного ансамбля

«Крынічанька» Полыковичского СДК Александром Пасюковым.

Праздничное настроение на фестивале создавали народный ансамбль народной песни «Вербніца» Восходовского центра культуры и досуга, заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль народной музыки и песни «Світанак» и творческая группа народного хора народной песни «Сваякі» Могилевского районного центра культуры. Этнические, старинные свадебные и купальские песни в самобытном исполнении фольклорного ансамбля «Крынічанька», в составе которого выступает старейшая, 88-летняя, участница Мария Чмырёва, заставляли слушателей окунуться в атмосферу прошлого, времена древних традиций и обрядов.



Украшением фестиваля стали тысячи купальских венков, которые на улицах «Города дружбы» рукодельницы выплетали для представительниц прекрасного пола.



Привлекал своей необычностью «Друкарскі двор», где на специальном оборудовании, сделанном по чертежам XVI века, каждый желающий мог самостоятельно изготовить бумагу или отпечатать текст первой страницы Библии.

С интересом гости праздника посещали сельскохозяйственную выставку племенного животноводства, где от нашего района ОАО «Борок-агро» представило корову и теленка герефордской породы.

Захватывали дух демонстрационные полеты и парашютные прыжки, организованные Могилевским аэроклубом ДОСААФ им.А.М.Кулагина.



Самые маленькие гости фестиваля веселились на детской развлекательной площадке с многочисленными аттракционами и конкурсами.

Более 50 объектов торговли и общественного питания, в том числе Могилевского райпо, предлагали гостям праздника широкий ассортимент блюд на любой вкус.

Самым зрелищным стало эстрадно-цирковое шоу «Купальский сон», по завершении которого небо озарил фестиваль фейерверков.



На второй день праздника состоялась торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса, среди которых наибольшее количество раз поднимались на сцену представители нашего района.

В мероприятии приняли участие помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков, заместитель управляющего делами Президента Республики Беларусь Надежда Котковец, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло, первый заместитель председателя облисполкома Олег Чикида, заместитель председателя облисполкома Андрей Кунцевич, председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников АПК Николай Лабушев, председатели городских и районных исполнительных комитетов, руководители хозяйств, председатели сельсоветов.

Выступая с приветственным словом, Олег Чикида отметил, что в предыдущем году область прибавила по объемным показателям и качеству произведенной продукции, – это говорит о том, что работники сельской нивы трудятся со знанием дела. В итоге производство валовой продукции сельского хозяйства области увеличилось на 5,7%, возросла урожайность зерновых, рапса, картофеля, овощей и сахарной свеклы. Хорошо справились в хозяйствах с заготовкой кормов, что позволило обеспечить прирост скота и птицы. Сельхозорганизации снизили затраты на единицу продукции на 7,7%, производительность труда за 2016 возросла и составила 31 тысячу рублей.

«В текущем году мы намерены обеспечить опережающие темпы роста производительности труда, увеличить рентабельность продаж, добиться повышения продуктивности скота, существенно увеличить уровень заработной платы в агропромышленном комплексе области. Экономическим ориентиром для достижения поставленных задач должны стать высокоэффективные сельхозорганизации», – подчеркнул Олег Чикида.



Выражая благодарность присутствующим за активный и результативный труд, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Брыло отметил, что за недолгий срок, вследствие плановой и масштабной реорганизации и реконструкции, наше государство превратилось в одного из лидеров по производству и переработке продукции животноводства и растениеводства. Республика Беларусь в 2016 году вошла в пятерку главных экспортеров мира. Страна прочно удерживает 3 место в мире по экспорту сухой молочной сыворотки и сливочного масла, 4 – по экспорту сыров, 5 – по экспорту сухого обезжиренного молока. По словам Игоря Брыло, значительная роль в огромном экспортном потенциале страны принадлежит аграриям Могилевской области.

Очень торжественной и значимой для передовиков была церемония награждения. По количеству награжденных выгодно отличалась наша делегация.

За достижение лучших показателей в развитии агропромышленного комплекса в 2016 году и исполнение условий областного соревнования дипломами областного исполнительного комитета награждены победители в следующих номинациях:

«Производство сахарной свеклы» среди сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов):

1 место – ОАО «Полыковичи».

«Производство картофеля» среди сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов):

2 место – фермерское хозяйство «Зайцев Василий Михайлович».

«Производство мяса птицы» среди сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов):

1 место – ЗАО АК «Заря».



«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство, специализирующееся на производстве продукции растениеводства»: фермерское хозяйство «Зайцев Василий Михайлович».

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство, специализирующееся на производстве продукции животноводства»: фермерское хозяйство «Пралесак».

«Лучшие работники, занятые в сельскохозяйственном производстве»:

среди операторов животноводческих комплексов и механизированных ферм по выращиванию крупного рогатого скота до шестимесячного возраста, получивших наивысшие среднесуточные привесы молодняка КРС при сохранности молодняка не менее 95 процентов:

Ашвилов Геннадий (ОАО «Тишовка);

Чугульков Сергей (ОАО «Тишовка);

среди операторов животноводческих комплексов и механизированных ферм по выращиванию крупного рогатого скота старше шестимесячного возраста, получивших наивысшие среднесуточные привесы КРС:

звено операторов животноводческих комплексов и механизированных ферм ОАО «Тишовка» в составе Анчутина Андрея и Петроченко Руслана;

Радьков Александр (филиал «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»);

Галитров Антон (ЗАО АК «Заря»);

среди операторов свиноводческих комплексов и механизированных ферм по обслуживанию свиноматок с поросятами, обеспечивших наибольший выход поросят в год при отъеме на один опорос:



Михайлова Анна (ПТУП «Птицефабрика «Елец»);

Полушкина Валентина (ОАО АК «Восход»);

среди операторов свиноводческих комплексов и механизированных ферм по откорму свиней, получивших наивысшие среднесуточные привесы свиней:

Ковалевская Светлана (ЗАО АК «Заря»);

Дрыго Тамара (ЗАО АК «Заря»);

Строгая Татьяна (ЗАО АК «Заря»);

среди операторов птицефабрик и механизированных ферм по выращиванию бройлеров, получивших наивысший среднесуточный привес молодняка:

Власова Татьяна (ЗАО АК «Заря»);

Недюхина Галина (ЗАО АК «Заря»);

среди техников, занятых искусственным осеменением коров и телок, свиноматок, обеспечивших наибольшее получение телят и поросят соответственно от 100 коров и телок, от 100 основных свиноматок:

Тышко Зинаида (ОАО АК «Восход»);



среди водителей грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5 тонн, выполнивших наибольший объем работ в тонно-километрах:

Ковалевский Николай (филиал «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс»);

Тимощенко Алексей (филиал «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс»);

Шараев Евгений (филиал «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс»);

среди механизаторов, обеспечивших наивысшую выработку эталонных гектаров на условный трактор:

Потапенко Дмитрий (ОАО «Фирма «Кадино»);

Швец Виктор (ОАО «Фирма «Кадино»);

среди звеньев операторов машинного доения, достигших наивысших надоев молока от коровы (при доении молока в доильных залах) с реализацией молока сортом «экстра» и высшим не менее 95%:

звено операторов машинного доения ОАО АК «Восход» в составе: Гайсенок Натальи, Бецковской Евгении, Панасович Елены, Полушкиной Любови;

звено операторов машинного доения ОАО «Могилевский ленок» в составе: Фроловой Валентины, Мельниковой Светланы, Питюковой Светланы, Хотомцовой Светланы, Ясенко Ольги, Трафимовой Елены, Козаковой Ольги.

Почётной грамотой областного исполнительного комитета награждена оператор птицефабрик и механизированных ферм бройлерного цеха бройлерного производства филиала «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс» Белозорова Диана.

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь за достижение высоких показателей в производстве животноводческой продукции в 2016 году отмечена ведущий агроном ОАО АК «Восход» Прилуцкая Анна.

Почетной грамотой Могилевского областного комитета профсоюза работников АПК награжден механизатор ОАО «Тишовка» Владимир Жук.



Праздничное настроение участниками мероприятия дарили оркестр народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова Могилевской областной филармонии, фольклорный ансамбль «Купалинка» Белорусской государственной филармонии, Государственный академический ансамбль танца Беларуси. После церемонии для тружеников села состоялся концерт с участием артистов эстрады Стаса Пьехи и Ирины Билык.

Подготовила Ольга СНЫТКО.

Фото Олега ДЯТЛОВА.