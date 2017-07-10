Президент поручил подготовить доклад по модернизируемым и строящимся предприятиям

Александр Лукашенко поручил подготовить доклад по модернизируемым и строящимся предприятиям. Об этом президент заявил 11 июля на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси, сообщает пресс-служба руководителя государства.

Глава государства поручил Администрации президента и Комитету государственного контроля подготовить доклад по модернизируемым и строящимся предприятиям.

«Я жду конкретного доклада от Администрации президента, Комитета госконтроля по предприятиям, которые мы модернизируем и строим, — сказал Александр Лукашенко. — Я жду доклада, как идут дела на этих предприятиях».

Он констатировал, что были проблемы на строящихся предприятиях в Светлогорске, Добруше и других городах.

В том числе все еще не открыт завод по производству легковых автомобилей, обратил внимание Александр Лукашенко.

Напомним, завод БелДжи, возведение которого завершается между Жодино и Борисовым, должен был начать работу до конца 2016 года. Затем сроки перенесли — до конца первого полугодия 2017 года . Тем не менее и в июле конвейер в полную мощность не заработал.

«Мы планируем 25−26 июня изготовить несколько первых образцов, пять-десять машин», — сообщил в середине июня вице-премьер Владимир Семашко. Он также рассказал, что строительно-монтажные работы на предприятии выполнены уже на 100%, оборудование отлажено на 99,5%. «Там буквально несколько единиц осталось, которые надо настроить. Программы тоже отлажены. Поэтому мы хотим пропустить по всему циклу небольшое количество автомобилей, а далее, в соответствии с контрактом, мы должны произвести контрольную партию — в течение 72 часов собрать 222 автомобиля. Это будет сделано в середине августа», — отметил заместитель премьер-министра.