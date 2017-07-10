Лавров: Западные страны не поддержали белорусского дипломата Купчину на пост Генсека ОБСЕ

Ряд западных стран не поддержали назначение генеральным секретарем ОБСЕ белорусского посла в Вене Елены Купчной. Об этом журналистам заявил глава МИД России Сергей Лавров по выходу с неформальной министерской встречи ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Лавров напомнил, что сегодня вакантными остаются четыре высоких поста в ОБСЕ — это генеральный секретарь, директор БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека), спецпредставитель по СМИ и Верховный комиссар по национальным меньшинствам

— Идет переговорный процесс. Мы сожалеем, что ряд наших западных партнеров категорически не хотят обеспечить сбалансированный характер руководящего звена организации и, в частности, не поддержали очень сильную кандидатуру, которую Беларусь выдвинула — их представитель в Вене, госпожа Купчина. Мы убеждены, что она сильный кандидат на любую из этих должностей.

Вместе с тем, Лавров признал, что надо ОБСЕ должна эффективно работать, а вакуум на важных постах не способствует этому.

— Дискриминация стран, которые находятся к востоку от Вены, страны СНГ в данном случае, при назначении на руководящие посты, это явление, которое нужно исключать.

Российский МИД заявил о поддержке кандидатуры Елены Купчиной на пост генсека ОБСЕ еще в апреле. По данным газеты «Коммерсант» , после разгонов весенних протестов в Беларуси «ряд западных стран дали понять, что не готовы «награждать Минск». Тогда Москва стала поддерживать назначение Купчиной на любой из оставшихся трех постов.

Решения о назначении высших должностных лиц в ОБСЕ принимаются консенсусом. А значит любая страна может заблокировать ту или иную кандидатуру. Фаворитом на пост генсека сегодня считают замдиректора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Томаса Гремингера. Полномочия бывшего генсека Ламберто Занньера истекли 30 июня.

ОБСЕ — крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Европе, Северной Америке и Центральной Азии, и нацелена на предотвращение возникновения конфликтов в своем регионе, урегулирование кризисных ситуаций, ликвидацию последствий конфликтов. Генсек ОБСЕ обеспечивает выполнение решений, контроль за управлением полевыми операциями, координацию между секретариатом, институтами организации.