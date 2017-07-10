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Лавров: Западные страны не поддержали белорусского дипломата Купчину на пост Генсека ОБСЕ
11.07.2017 16:32 — Новости Экономики | Tut.by
Ряд западных стран не поддержали назначение генеральным секретарем ОБСЕ белорусского посла в Вене Елены Купчной. Об этом журналистам
Лавров напомнил, что сегодня вакантными остаются четыре высоких поста в ОБСЕ — это генеральный секретарь, директор БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека), спецпредставитель по СМИ и Верховный комиссар по национальным меньшинствам
— Идет переговорный процесс. Мы сожалеем, что ряд наших западных партнеров категорически не хотят обеспечить сбалансированный характер руководящего звена организации и, в частности, не поддержали очень сильную кандидатуру, которую Беларусь выдвинула — их представитель в Вене, госпожа Купчина. Мы убеждены, что она сильный кандидат на любую из этих должностей.
Вместе с тем, Лавров признал, что надо ОБСЕ должна эффективно работать, а вакуум на важных постах не способствует этому.
— Дискриминация стран, которые находятся к востоку от Вены, страны СНГ в данном случае, при назначении на руководящие посты, это явление, которое нужно исключать.
Российский МИД заявил о поддержке кандидатуры Елены Купчиной на пост генсека ОБСЕ еще в апреле. По данным
Решения о назначении высших должностных лиц в ОБСЕ принимаются консенсусом. А значит любая страна может заблокировать ту или иную кандидатуру. Фаворитом на пост генсека сегодня считают замдиректора Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству Томаса Гремингера. Полномочия бывшего генсека Ламберто Занньера истекли 30 июня.
ОБСЕ — крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Европе, Северной Америке и Центральной Азии, и нацелена на предотвращение возникновения конфликтов в своем регионе, урегулирование кризисных ситуаций, ликвидацию последствий конфликтов. Генсек ОБСЕ обеспечивает выполнение решений, контроль за управлением полевыми операциями, координацию между секретариатом, институтами организации.
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По данным газеты "Коммерсант", после разгонов весенних протестов в Беларуси "ряд западных стран дали понять, что не готовы "награждать Минск".
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