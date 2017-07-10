В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так GRUNDFOS оптимизировал модельный ряд оборудования для удаления конденсата Летом 2017 года концерн GRUNDFOS перезапустил линейку насосных установок CONLIFT для отведения конденсата от отопительной и холодильной техники. Теперь владельцам жилых...

Летом 2017 года концерн GRUNDFOS перезапустил линейку насосных установок CONLIFT для отведения конденсата от отопительной и холодильной техники. Теперь владельцам жилых домов и офисных помещений предлагается не только универсальная модель CONLIFT1, но и возможность подключения печатной платы PCB, подающей звуковой сигнал во время аварии. Такое решение позволяет уменьшить складские объемы основных заказчиков GRUNDFOS, так как нет необходимости держать все типы установок CONLIFT на складе. Достаточно иметь CONLIFT1 и в случае необходимости дополнить установку платой сигнализации, которая повысит надежность работы оборудования, позволяя избегать аварийных ситуаций. Установки CONLIFT1 используются для удаления конденсата, который образуется ниже канализационного уровня или не уходит самотеком. Обычно оборудование работает в паре с конденсационным котлом мощностью до 200 киловатт, кондиционером, холодильными системами, испарителями и приборами осушения воздуха. Конденсат по специальному шлангу подается в резервуар, откуда откачивается в место слива.Раньше серия включала в себя несколько моделей, от базовой с минимальным набором функций до усовершенствованной комплектации. Инженеры GRUNDFOS приняли решение оптимизировать оборудование и создали возможность наполнения базовой комплектации необходимыми принадлежностями, комментирует Екатерина Семенова, инженер департамента бытового оборудования компании ГРУНДФОС. Так можно установить аварийную систему контроля в базовую комплектацию.Печатная плата PCB позволяет контролировать работу оборудования. При достижении предельно допустимого уровня заполнения установки элемент подаст сигнал на отключение источника конденсата или на повторный запуск насоса, а также включит звуковое оповещение. Хочу отметить, что использование CONLIFT1 с соответствующими принадлежностями полностью покрывает применение установок CONLIFT2. К тому же цена продажи установок с принадлежностями выгоднее до 23 прроцентов.Автоматика активизируется контролирующими уровень жидкости в резервуаре поплавковыми выключателями. Их особая конструкция защищает микропереключатели от испарений из резервуара и коррозии. Дополнительно надежность оборудования обеспечивает особый тип входных отверстий, предохраняющий от образования осадка и испарений от котла. Двигатель и подшипник защищены от лишней влаги вращающимся манжетным уплотнением. Весь корпус защищен от водных брызг.Монтировать CONLIFT1 можно в помещениях с любой площадью и геометрией. Вращающийся на 180 градусов фланец для выбора направления отведения конденсата позволяет учитывать любые архитектурные особенности. Возможна как настенная, так и напольная установка. Все входные отверстия оборудованы изолирующими гермитизационными втулками диаметром 8 и 10 миллиметров, поэтому теперь монтажникам не нужно искать специальные переходники. Настраивается оборудование при помощи колеса регулировки положения.www.grundfos.ru