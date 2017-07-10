В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отказоустойчивый аспирационный извещатель с трубопроводом до 130 метров и контролем 1000 квадратных метров Ассортимент аспирационного оборудования компании Xtralis для систем пожарной сигнализации пополнили дымовые извещатели Vesda-E VEP-A00-1P, способные работать как...

Ассортимент аспирационного оборудования компании Xtralis для систем пожарной сигнализации пополнили дымовые извещатели Vesda-E VEP-A00-1P, способные работать как автономно, так и в составе сетевой системы безопасности объекта. При этом новинки обеспечивают сверхраннее оповещение о возгорании в помещениях площадью до 1000 квадратных метров при транспортировке проб воздуха по трубопроводу длиной до 130 метров. Для передачи сигналов тревоги аспирационные дымовые извещатели имеют семь программируемых реле и сетевой интерфейс VesdaNet, а их настройку можно выполнять с помощью программатора, подключаемого через USB-порт, удаленно по сети Ethernet или по беспроводному каналу Wi-Fi. Для проектирования сети трубопровода аспирационной системы в комплект их поставки входит фирменное программное обеспечение ASPIRE.Сверхраннее обнаружение дыма извещатели Vesda могут выполнять в помещениях площадью до тысячи квадратных метров, используя для анализа воздуха трубопровод с принудительным всасыванием воздушных проб. Постоянное обновление воздуха, проходящего через аспирационные дымовые извещатели, обеспечивает детекцию возгорания на этапе его зарождения, когда развитие пожара еще можно предотвратить.Следует отметить, что аспирационный извещатель Vesda-E VEP-A00-1P имеет один вход для подключения 100-метровой линейной воздухозаборной трубы или трубы с ответвлениями общей длиной 130 метров, и использует систему фильтрации воздуха для исключения загрязнения камеры воздухоанализа пылью и примесями.Поддержка Ethernet и Wi-Fi соединений позволяет интегрировать эти дымовые извещатели в корпоративную сеть через сетевое оборудование и осуществлять их удаленную настройку и мониторинг. Получить доступ к информации о сигналах тревоги, которые выдают аспирационные дымовые извещатели, а также об ошибках, расходе воздуха, сроке службы фильтра и других данных, авторизированные пользователи смогут теперь и со смартфона на базе iOS или Android через специальное мобильное приложение iVesda. При этом, как и раньше, для программирования аспирационных устройств можно использовать специальные программаторы, которые подключаются к Vesda-E VEP-A00-1P через USB-интерфейс.Для объединения до 200 дымовых извещателей VEP-A00-1P в общую сеть аспирационной системы сигнализации Vesda можно использовать коммуникационную шину VesdaNet и закрытый фирменный протокол. В такой единой сетевой архитектуре аспирационные дымовые извещатели можно настраивать и контролировать централизованно, а также отслеживать текущее состояние каждого из них.Важно отметить, что сеть VesdaNet имеет кольцевую топологию и высокую отказоустойчивость, поэтому в случае обрыва линии связи между устройствами аспирационной системы она выдаст сообщение о неисправности, но продолжит работу.Для централизованного управления сетью VesdaNet, объединяющей различные дымовые извещатели семейства Vesda-E, производитель рекомендует использовать программное обеспечение VSM. Этот софт выполняет сбор, обработку, графическое и текстовое отображение информации о событиях в аспирационной системе пожарной сигнализации.Кроме того, Xtralis предлагает пакет VSC, с помощью которого можно настраивать аспирационные дымовые извещатели, контролировать исправность их работы и своевременность их технического обслуживания, а также совмещать в рамках одной системы различные устройства марки Vesda.Высокая чувствительность дымового извещателя и применение фирменных средств аналитики позволяют с высокой степенью точности фиксировать наличие в воздухе даже незначительных частиц дыма, исключая ложные тревоги и сбои в работе устройства.Для качественной обработки воздушных проб новые аспирационные дымовые извещатели используют оптическую камеру FlairTM и высокоэффективные алгоритмы обнаружения и классификации частиц. При превышении заданных пороговых значений уровня задымления воздуха извещатели формируют сигналы четырех категорий, а именно, Предупреждение, Срабатывание, Пожар 1 и Пожар 2.www.armosystems.ru