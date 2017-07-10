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Отказоустойчивый аспирационный извещатель с трубопроводом до 130 метров и контролем 1000 квадратных метров
11.07.2017 13:17 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Ассортимент аспирационного оборудования компании Xtralis для систем пожарной сигнализации пополнили дымовые извещатели Vesda-E VEP-A00-1P, способные работать как автономно, так и в составе сетевой системы безопасности объекта. При этом новинки обеспечивают сверхраннее оповещение о возгорании в помещениях площадью до 1000 квадратных метров при транспортировке проб воздуха по трубопроводу длиной до 130 метров. Для передачи сигналов тревоги аспирационные дымовые извещатели имеют семь программируемых реле и сетевой интерфейс VesdaNet, а их настройку можно выполнять с помощью программатора, подключаемого через USB-порт, удаленно по сети Ethernet или по беспроводному каналу Wi-Fi. Для проектирования сети трубопровода аспирационной системы в комплект их поставки входит фирменное программное обеспечение ASPIRE.
Сверхраннее обнаружение дыма извещатели Vesda могут выполнять в помещениях площадью до тысячи квадратных метров, используя для анализа воздуха трубопровод с принудительным всасыванием воздушных проб. Постоянное обновление воздуха, проходящего через аспирационные дымовые извещатели, обеспечивает детекцию возгорания на этапе его зарождения, когда развитие пожара еще можно предотвратить.
Следует отметить, что аспирационный извещатель Vesda-E VEP-A00-1P имеет один вход для подключения 100-метровой линейной воздухозаборной трубы или трубы с ответвлениями общей длиной 130 метров, и использует систему фильтрации воздуха для исключения загрязнения камеры воздухоанализа пылью и примесями.
Поддержка Ethernet и Wi-Fi соединений позволяет интегрировать эти дымовые извещатели в корпоративную сеть через сетевое оборудование и осуществлять их удаленную настройку и мониторинг. Получить доступ к информации о сигналах тревоги, которые выдают аспирационные дымовые извещатели, а также об ошибках, расходе воздуха, сроке службы фильтра и других данных, авторизированные пользователи смогут теперь и со смартфона на базе iOS или Android через специальное мобильное приложение iVesda. При этом, как и раньше, для программирования аспирационных устройств можно использовать специальные программаторы, которые подключаются к Vesda-E VEP-A00-1P через USB-интерфейс.
Для объединения до 200 дымовых извещателей VEP-A00-1P в общую сеть аспирационной системы сигнализации Vesda можно использовать коммуникационную шину VesdaNet и закрытый фирменный протокол. В такой единой сетевой архитектуре аспирационные дымовые извещатели можно настраивать и контролировать централизованно, а также отслеживать текущее состояние каждого из них.
Важно отметить, что сеть VesdaNet имеет кольцевую топологию и высокую отказоустойчивость, поэтому в случае обрыва линии связи между устройствами аспирационной системы она выдаст сообщение о неисправности, но продолжит работу.
Для централизованного управления сетью VesdaNet, объединяющей различные дымовые извещатели семейства Vesda-E, производитель рекомендует использовать программное обеспечение VSM. Этот софт выполняет сбор, обработку, графическое и текстовое отображение информации о событиях в аспирационной системе пожарной сигнализации.
Кроме того, Xtralis предлагает пакет VSC, с помощью которого можно настраивать аспирационные дымовые извещатели, контролировать исправность их работы и своевременность их технического обслуживания, а также совмещать в рамках одной системы различные устройства марки Vesda.
Высокая чувствительность дымового извещателя и применение фирменных средств аналитики позволяют с высокой степенью точности фиксировать наличие в воздухе даже незначительных частиц дыма, исключая ложные тревоги и сбои в работе устройства.
Для качественной обработки воздушных проб новые аспирационные дымовые извещатели используют оптическую камеру FlairTM и высокоэффективные алгоритмы обнаружения и классификации частиц. При превышении заданных пороговых значений уровня задымления воздуха извещатели формируют сигналы четырех категорий, а именно, Предупреждение, Срабатывание, Пожар 1 и Пожар 2.
www.armosystems.ru
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Отказоустойчивый аспирационный извещатель с трубопроводом до 130 метров и контролем 1000 квадратных метров
Ассортимент аспирационного оборудования компании Xtralis для систем пожарной сигнализации пополнили дымовые извещатели Vesda-E VEP-A00-1P, способные работать как...
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