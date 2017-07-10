В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Энергосберегающие окна В начале июля 2017 года ученые из Принстонского университета представили smart-стекло, регулирующее свою прозрачность и температуру в помещении в зависимости от...

В начале июля 2017 года ученые из Принстонского университета представили smart-стекло, регулирующее свою прозрачность и температуру в помещении в зависимости от внешних условий. По сути, это обычное стекло с гибкими и прозрачными солнечными элементами на поверхности. Последние поглощают ультрафиолет и вырабатывают электроэнергию для питания встроенных в окно интеллектуальных датчиков. Управляется и настраивается конструкция со смартфона. По предварительным данным, новое стекло снижает расходы на обогрев и охлаждение дома на 30-40 процентов. Подобные решения уже стали привычными. Стремление к энергоэффективности является мегатрендом, охватывающим все больше и больше производителей. Умные стекла волнуют ученых мира. Так, в 2013 году эксперты МГУ им. М.В. Ломоносова создали электрохромную светопрозрачную конструкцию, цветом и светопропусканием которой можно управлять, подавая внешнее напряжение.Стекло позволяет увидеть мир в новом цвете, согреться в мороз и защититься от палящего солнца летом. Алексей Хохлов, проректор проекта, академик, в одном из своих интервью так прокомментировал достижение российской науки. Вы едете, скажем, в автомобиле, нажимаете кнопку и делаете все в розовом цвете. Или повышаете контрастность лобового стекла, или затемняете бликующее зеркало заднего вида. Еще умные окна применяются, когда необходимо, например, минимизировать нагревание помещений от воздействия прямого солнечного света в жарких странах.Последнее время профессиональное сообщество охвачено идеями создания окон, подключаемых к Интернету. Например, компания View получила 650 миллионов долларов инвестиций на выпуск подобных стекол. Смысл разработки пока остается неизменным и состоит в том, чтобы регулировать прозрачность окна и включать автоматическую подстройку под окружающую среду и погоду. В будущем компания планирует превратить рядовые стекла в дисплеи дополненной реальности.Не отстают от производителей стекол и компании, выпускающие оконные системы. Преимущества инновационных энергосберегающих решений не так очевидны при установке стекол в рядовой ПВХ-профиль. Через него уходит тепло, и это сказывается на конечной эффективности всей конструкции, говорит Станислав Французов, продукт-менеджер департамента ПВХ-систем и фурнитуры Schüco.Для интеграции с умными решениями существует система LivIng с улучшенным уплотнителем из этиленпропиленового каучука, повышающим герметичность в сложных углах конструкции и создающим надежный замкнутый контур по периметру. Это обеспечивает высокий уровень энергоэффективности, а также защищает от сквозняков, влаги и шума. Оконная система LivIng проверена Институтом оконных технологий ift Rosenheim. Согласно предписанию ученых, конструкция с трехконтурным уплотнением может применяться в пассивных домах, особенность которых состоит в отсутствии отопления.Вероятно, в ближайшем будущем оконные профили, так же, как и представленные Принстоном стекла, научатся не просто сохранять, но и вырабатывать энергию. Подобные разработки сегодня уже предложены производителями жалюзи и обоев. Они состоят из гибких солнечных панелей толщиной менее 0,5 миллиметра. Каждый модуль создается при помощи трафаретной печати и соединяется с другими, поэтому конструкция получается похожей на плитки в ванной. Панель размером с ладонь генерирует 75 милливатт мощности, а значит, элемента размером с лист А4 хватит для зарядки смартфона.www.schueco.ru