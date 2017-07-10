ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экологическая безопасность материалов ROCKWOOL подтверждена в новом выпуске каталога GREENBOOK

11.07.2017 14:18 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A
GREENBOOK, это каталог экологически безопасных строительных материалов, разработанный по поручению Минприроды и правительства России.В GREENBOOK входят строительные и отделочные материалы, которые признаны экологически безопасными по итогам оценки экспертной комиссии.Так, негорючие материалы ROCKWOOL, изготовленные из природного камня, успешно прошли экспертизу и в третий раз были занесены в каталог. Презентация третьего выпуска GREENBOOK прошла на площадке общероссийской общественной организации Деловая Россия, где был проведен круглый стол на тему экологически безопасных строительных материалов. В рамках заседания было отмечено, что со стороны проектных организаций наблюдается активный рост интереса к каталогу. Создание и реализацию каталога высоко оценивают и представители власти. По словам руководителя рабочей группы по экологии экспертного совета при правительстве России Рашида Исмагилова, в Минприроды каталог GREENBOOKназвали важным инструментом развития зеленой экономики России.

Продукты, отобранные экспертами для каталога, не представляют опасности для жизни или здоровья людей, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений. Данные материалы обеспечивают эффективное использование энергетических ресурсов при эксплуатации зданий и сооружений, отвечают требованиям прилагаемой к ним сопроводительной документации. Продукты сохраняют свои потребительские свойства в течение установленного срока годности при его установлении изготовителем.

Компания ROCKWOOL традиционно уделяет повышенное внимание безопасности своей продукции и ставит в приоритет заботу об окружающей среде и продвижение принципов экологической устойчивости зданий. В частности, ROCKWOOL является первой теплоизоляцией, получившей знак экологической безопасности EcoMaterialGreen.

В 2016 году для всех четырех заводов в России получен один из самых высоких знаков экологической безопасности EcoMaterialAbsolute. Таким образом, включение материалов ROCKWOOLв новый каталог GREENBOOK еще раз подтверждает, что теплозвукоизоляция из каменной ваты безопасна для применения в любых типах построек и для внутренней отделки помещений, в том числе спален и детских комнат.

www.rockwool.ru
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
GREENBOOK, это каталог экологически безопасных строительных материалов, разработанный по поручению Минприроды и правительства России.В GREENBOOK входят строительные и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Энергосберегающие окна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика