В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экологическая безопасность материалов ROCKWOOL подтверждена в новом выпуске каталога GREENBOOK GREENBOOK, это каталог экологически безопасных строительных материалов, разработанный по поручению Минприроды и правительства России.В GREENBOOK входят строительные и...

GREENBOOK, это каталог экологически безопасных строительных материалов, разработанный по поручению Минприроды и правительства России.В GREENBOOK входят строительные и отделочные материалы, которые признаны экологически безопасными по итогам оценки экспертной комиссии.Так, негорючие материалы ROCKWOOL, изготовленные из природного камня, успешно прошли экспертизу и в третий раз были занесены в каталог. Презентация третьего выпуска GREENBOOK прошла на площадке общероссийской общественной организации Деловая Россия, где был проведен круглый стол на тему экологически безопасных строительных материалов. В рамках заседания было отмечено, что со стороны проектных организаций наблюдается активный рост интереса к каталогу. Создание и реализацию каталога высоко оценивают и представители власти. По словам руководителя рабочей группы по экологии экспертного совета при правительстве России Рашида Исмагилова, в Минприроды каталог GREENBOOKназвали важным инструментом развития зеленой экономики России.Продукты, отобранные экспертами для каталога, не представляют опасности для жизни или здоровья людей, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений. Данные материалы обеспечивают эффективное использование энергетических ресурсов при эксплуатации зданий и сооружений, отвечают требованиям прилагаемой к ним сопроводительной документации. Продукты сохраняют свои потребительские свойства в течение установленного срока годности при его установлении изготовителем.Компания ROCKWOOL традиционно уделяет повышенное внимание безопасности своей продукции и ставит в приоритет заботу об окружающей среде и продвижение принципов экологической устойчивости зданий. В частности, ROCKWOOL является первой теплоизоляцией, получившей знак экологической безопасности EcoMaterialGreen.В 2016 году для всех четырех заводов в России получен один из самых высоких знаков экологической безопасности EcoMaterialAbsolute. Таким образом, включение материалов ROCKWOOLв новый каталог GREENBOOK еще раз подтверждает, что теплозвукоизоляция из каменной ваты безопасна для применения в любых типах построек и для внутренней отделки помещений, в том числе спален и детских комнат.www.rockwool.ru