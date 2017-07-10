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Окна PROPLEX для юных железнодорожников Екатеринбурга

11.07.2017 14:32 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Энергосберегающие окна на основе профиля PROPLEX установлены в новых зданиях вокзала и депо Свердловской детской железной дороги. Они обеспечивают комфортное пребывание учеников и персонала, а также сокращают затраты на отопление станционного хозяйства. После долгой реконструкции в мае 2017 года вновь заработала детская железная дорога в Екатеринбурге. Для нее построено четырехэтажное здание вокзально-профориентационного комплекса, современное локомотивно-вагонное депо, эстакада, а также обновлено путевое хозяйство и установлены современные системы управления движением. Общие затраты на реконструкцию составили 735,4 миллиона рублей. В новом здании железнодорожного вокзала, построенном за счет средств регионального бюджета, разместились не только залы ожидания, билетные кассы и служебные помещения, но и кабинеты для обучения школьников. Витражное остекление вокзала и депо выполнено на основе энергосберегающей профильной системы PROPLEX с внутренней ламинацией и фурнитурой MACO.

Ранее Свердловская детская железная дорога функционировала только в летнее время, но вскоре ее планируется сделать круглогодичной. Поэтому для зданий вокзала и депо заказчиком были выбраны энергоэффективные оконные системы, способные сохранять тепловой комфорт в помещениях в суровые уральские зимы, отмечает Владимир Степанцов, коммерческий директор компании PROPLEX по бизнес-региону Урал.

Окна на основе профильных систем PROPLEX, установленные на данном объекте, обеспечивают сохранение тепла благодаря нескольким конструктивным особенностям. Прежде всего, это наличие 5 воздушных камер в ПВХ-профиле системы PROPLEX PREMIUM, что обуславливает высокое термосопротивление рам и створок, а также отличный уровень шумозащиты. Также в окнах используются энергосберегающие герметичные стеклопакеты. Плотный прижим створок к рамам и отсутствие поддувания обеспечиваются 2-3 контурами эластичного уплотнения и продуманным надежным запорным механизмом фурнитуры.

Сочетание высокого термосопротивления оконных конструкций с отсутствием сквозняков важно не только для поддержания благоприятного микроклимата в помещениях, где будут учиться юные железнодорожники. Такое решение также значительно сократит затраты на теплоснабжение объектов детской железной дороги. Качество ПВХ-профиля и конструктивные особенности оконной системы позволяют сохранить тепло внутри помещения и исключить ненужное и затратное отопление улицы.

www.proplex.ru
 
 
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