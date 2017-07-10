В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компания ГРУНДФОС запустила онлайн-трансляции 21 июня 2017 года специалисты компании ГРУНДФОС провели live-трансляцию в российской социальной сети "В контакте" на тему "+1 год гарантии на скважинные насосы...

21 июня 2017 года специалисты компании ГРУНДФОС провели live-трансляцию в российской социальной сети "В контакте" на тему "+1 год гарантии на скважинные насосы SQ". Эксперты рассказали о возможностях продления гарантийных сроков благодаря программе профессионального развития монтажников. Событие стало знаковым на новом этапе развития компании, который характеризуется активным применением цифровых технологий в коммуникации с потребителями. Положение лидера рынка обязывает нас следовать современным тенденциям, предлагая клиентам максимально доступные и функциональные решения, независимо, говорим ли мы о насосном оборудовании или о способе коммуникации с заказчиками, комментирует Ольга Емельянова, менеджер по связям с общественностью, Grundfos, Россия. Новый формат онлайн-трансляций поспособствует оперативному донесению информации о продуктах и технологиях GRUNDFOS до целевой аудитории в удобной для нее форме. Первая конференция была посвящена предоставлению расширенной гарантии на модели SQ и разделена на две тематических сессии, для специалистов по монтажу и для домовладельцев.Ведущими выступили Екатерина Чубарова, инженер департамента бытового оборудования, и Михаил Терентьев, руководитель направления по работе с монтажными организациями, Grundfos, Россия. Специалисты подробно рассказали о способах получения дополнительного года гарантии на скважинные насосы Grundfos серии SQ. Стандартный гарантийный период на данные модели составляет два года. Домовладельцам всего лишь следует воспользоваться услугами монтажных организаций, сотрудники которых прошли обучение в Академии Grundfos и имеют соответствующее документальное подтверждение.Мы можем быть уверены, что знания и компетенции специалистов, прошедших соответствующий курс и сдавших аттестационный тест, полностью соответствуют предъявляемым требованиям. Установка оборудования проверенными компаниями гарантирует высокое качество работ и продлевает срок службы техники. Факт монтажа насосов и систем регистрируется мастером и подтверждается домовладельцем в специальной программе, после чего формируется сертификат на дополнительную гарантию, поясняет Екатерина Чубарова.В рамках мероприятия также была детально рассмотрена программа "Сертифицированный монтажник". Видеоформат конференции позволил продемонстрировать участникам интерфейс рабочего кабинета http://pro.grundfos.ru/, кроме того, каждый пользователь имел возможность получить оперативную консультацию специалиста, задав свой вопрос в обсуждении. Компания предполагает развивать данное направление. В ближайшем будущем планируется организовать подобные трансляции по ключевым продуктам Grundfos.www.grundfos.ru