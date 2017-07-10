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Правоцентристы выдвинут единого кандидата на президентские выборы 2020 года
11.07.2017 18:06 — Новости Экономики | Tut.by
Оппозиция не сможет провести успешную президентскую кампанию, если не будет объединена вокруг одного кандидата, заявил сегодня на пресс-конференции правоцентристской коалиции председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич. Об этом сообщает
— Выход на единого кандидата от демократической оппозиции — это поэтапная работа и мы стоим совсем близко к общему решению. Мы перешли в пределах правоцентристской коалиции в режим консультаций, — отметил Губаревич.
Политик напомнил, что на прошлых выборах кандидаты, которые шли от отдельных политических сил, не могли даже собрать достаточное количество подписей.
Сопредседатель БХД Виталий Рымашевский обозначил программу, с которой представители правоцентристской коалиции пойдут на местные выборы 2018 года и президентские — в 2020 году, сообщает «
— Предотвратить социальный взрыв в Беларуси и обеспечить мирную ненасильственную трансформацию могут только социальные реформы. Мы предлагаем реформы, которые будут направлены, в первую очередь, на уменьшение коррупции и улучшение условий жизни белорусского народа. Лучшая защита от коррупции, как известно, это контроль людей за властью, возможность влиять на власть через выборы. А для улучшения условий жизни необходимы системные реформы: в области здравоохранения, судебной системы, экономические реформы.
Рымашевский заверил, что представители правоцентристской коалиции готовы участвовать в уличных акциях, в том числе организованных Белорусским национальным конгрессом (БНК), но выразил пожелание, чтобы эти акции были лучше подготовлены.
— Акции только для того, чтобы заявить о себе, не нужны, — сказал политик, отвечая на вопрос, почему лидеры правоцентриство не принимали участие в протестных акциях на 3 и 7 июля.
Лидер ОГП Анатолий Лебедько прокомментировал
Лебедько напомнил, что это была резолюция не только по Беларуси, но также по ситуации в Азербайджане и России.
— Против принятия резолюции голосовали как раз депутаты России, ее сателлитов, и симпатизирующие ей парламентарии.
По словам лидера ОГП, даже мобилизовав депутатов постсоветского пространства можно было получить необходимое количество голосов противников резолюции.
— Против проголосовали также левые — часть социал-демократов, которые с симпатией смотрят в сторону России и Беларуси. Так что по голосам, если их анализировать, то разворота какого-то Запада мы не замечаем, — сказал Лебедько.
Оппозиционер назвал главной интригой теперь, пригласят ли Александра Лукашенко на саммит Восточного Партнерства в Брюссель в ноябре.
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Оппозиция не сможет провести успешную президентскую кампанию, если не будет объединена вокруг одного кандидата, считает лидер "За свободу" Юрий Губаревич.
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