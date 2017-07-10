ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инфляция в Беларуси за июнь составила 0,7%

11.07.2017 18:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 июл – Sputnik. Инфляция в Беларуси за июнь составила 0,7%, с начала года потребительские цены на товары и тарифы на услуги выросли на 3,4%, говорится в сообщении Национального статистического комитета.

Инфляция в Беларуси за июнь составила 0,7%
© Sputnik / Виктор Толочко
Эксперт Вячеслав Ярошевич о снижении курса российского рубля

В июне продовольственные товары подорожали на 1,3%, с начала года рост цен на продукты составил 4,3%.

Непродовольственные товары в июне, напротив, подешевели на 0,1%, с начала года цены на них выросли на 1%.

Цены и тарифы на платные услуги в июне увеличились на 0,7%, с начала года рост составил 5,1%. 

По данным Белстата, инфляция в мае составила 0,3%, с начала года цены выросли на 2,7%. Согласно макропрогнозу в 2017 году инфляция не должна превысить 9%.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала года цены и тарифы на услуги выросли на 3,4%, продовольствие подорожало в июне на 1,3%, промтовары подешевели на 0,1%, тарифы на услуги выросли на 0,7%.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Правоцентристы выдвинут единого кандидата на президентские выборы 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика