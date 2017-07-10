МИНСК, 11 июл – Sputnik. Инфляция в Беларуси за июнь составила 0,7%, с начала года потребительские цены на товары и тарифы на услуги выросли на 3,4%, говорится в сообщении Национального статистического комитета.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт Вячеслав Ярошевич о снижении курса российского рубля

В июне продовольственные товары подорожали на 1,3%, с начала года рост цен на продукты составил 4,3%.

Непродовольственные товары в июне, напротив, подешевели на 0,1%, с начала года цены на них выросли на 1%.

Цены и тарифы на платные услуги в июне увеличились на 0,7%, с начала года рост составил 5,1%.

По данным Белстата, инфляция в мае составила 0,3%, с начала года цены выросли на 2,7%. Согласно макропрогнозу в 2017 году инфляция не должна превысить 9%.