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Инфляция в Беларуси за июнь составила 0,7%
11.07.2017 18:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июл – Sputnik. Инфляция в Беларуси за июнь составила 0,7%, с начала года потребительские цены на товары и тарифы на услуги выросли на 3,4%, говорится в сообщении Национального статистического комитета.
© Sputnik / Виктор Толочко
В июне продовольственные товары подорожали на 1,3%, с начала года рост цен на продукты составил 4,3%.
Непродовольственные товары в июне, напротив, подешевели на 0,1%, с начала года цены на них выросли на 1%.
Цены и тарифы на платные услуги в июне увеличились на 0,7%, с начала года рост составил 5,1%.
По данным Белстата, инфляция в мае составила 0,3%, с начала года цены выросли на 2,7%. Согласно макропрогнозу в 2017 году инфляция не должна превысить 9%.
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С начала года цены и тарифы на услуги выросли на 3,4%, продовольствие подорожало в июне на 1,3%, промтовары подешевели на 0,1%, тарифы на услуги выросли на 0,7%.
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