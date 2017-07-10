В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мариус Шуберт: "Ставка на качество — верная стратегия" 14 июня 2017 года в особой экономической зоне "Липецк" состоялось торжественное открытие первого российского завода компании Viessmann. В этот проект немецкая...

14 июня 2017 года в особой экономической зоне "Липецк" состоялось торжественное открытие первого российского завода компании Viessmann. В этот проект немецкая компания инвестировала 1,5 миллиарда рублей, а мощность нового предприятия составляет до 300 промышленных газовых котлов в год. По словам генерального директора компании Виссманн Мариуса Шуберта, завод будет обеспечивать главным образом потребности российского рынка. За последние несколько лет объем рынка промышленных котлов в России сократился. Тем не менее Viessmann открывает новый завод. Чем обусловлено такое решение, таков был первый вопрос. Некоторое снижение спроса, обусловленное в основном рецессией, действительно имело место. Многие проекты, в том числе в сфере ЖКХ и коммерческого строительства, были приостановлены из-за недостатка финансирования. Однако сейчас мы наблюдаем положительную динамику и ожидаем постепенного возвращения спроса на докризисный уровень. В прошлом мы уже продавали в России такой объем, около 300 котлов ежегодно. Сейчас в стране происходит масштабная реформа теплоснабжения, сопровождающаяся газификацией теплосетей, а значит, спрос на энергоэффективные газовые котлы будет расти.То есть завод будет работать исключительно на нужды российского потребителя? В дальнейшем мы планируем расширение производства и рынка сбыта, в том числе поставки в Казахстан, Узбекистан, другие страны СНГ. Но основное, это российский рынок. Здесь мы ставим перед собой задачу максимально сократить сроки выполнения заказов и поставок оборудования. Раньше, когда потребности всей Европы, России и СНГ обеспечивало единственное предприятие в Берлине, сроки могли составлять от 6-8 до 20-22 недель. Это неприемлемо, поскольку потребность в отоплении имеет сезонный характер, и заказчикам важно получать оборудование в минимальные сроки.Какой теперь будет срок поставки? Стандартный так и останется, шесть-восемь недель. Но он не будет увеличиваться, поскольку полный цикл производства теперь реализован в России, и нам больше не нужно ничего растаможивать. Кроме того, мы будем поддерживать постоянный складской запас.А где расположен склад? Прямо здесь, на заводе. То оборудование, которое есть на складе, можно заказывать прямо сейчас. Собственно, часть уже и заказана.Как быстро завод выйдет на проектную мощность? Сколько котлов он производит сейчас? За два года. По нашим расчетам, в 2018 году это будет около 70 процентов, а в 2019 году мы планируем выйти на стопроцентную мощность. Технически это возможно, но все зависит от условий рынка.Насколько вообще важен для Viessmann российский рынок? И какое направление здесь доминирует, промышленного или бытового оборудования? Мы рассматриваем российский рынок как стратегический, всегда рассматривали. Говорить о преобладании бытового или промышленного сегмента я не могу. В разные годы спрос формируется по-разному. Повторюсь, сейчас мы ожидаем роста продаж промышленного оборудования. Причем это не только газовые котлы, но и другие решения, в частности, тепловые насосы, которые становятся в России все более популярными.Например, еще в 2013 году мы реализовали проект с парокомпрессионным тепловым насосом на Усть-Илимской ГЭС, где было решено использовать тепло системы охлаждения трансформаторов для отопления и горячего водоснабжения административного здания. Насколько я знаю, пока это единственный подобный проект в России. Однако такие решения имеют колоссальные перспективы.А какой у завода потенциал на будущее? Может он выпускать еще больше? Триста котлов, это производительность завода, работающего в одну смену. Но буду только рад, если одной смены окажется недостаточно. И потенциально такая возможность есть. Мы понимаем, что спрос в России на наше оборудование несколько страдает из-за того, что оно не самое дешевое на рынке. Но качественный продукт и не может быть самым дешевым, а для Viessmann качество есть главный приоритет. И мы верим в то, что в долгосрочной перспективе эта стратегия самая верная.Есть ли у компании планы по дальнейшему расширению производства в России, выпуску бытового оборудования? Я бы не хотел опережать события, потому что такие решения не принимаются быстро и требуют тщательной подготовки. Все зависит от того, каким будет спрос, и как будет развиваться экономическая ситуация. Но мы серьезно настроены на дальнейшую работу в России и расширение своего присутствия здесь. Если будет спрос, будет и предложение. Мы готовимся к этому.Опасаетесь ли вы конкуренции? Есть сегодня в России другие производства уровня Viessmann? Когда мы планировали открывать завод, рассматривались разные варианты. В том числе покупка работающего предприятия с последующим переоборудованием. Но мы хотели, чтобы завод полностью отвечал нашим стандартам, нашему подходу, поэтому было принято решение строить с нуля. Теперь мы понимаем, что не ошиблись. Сейчас на российском предприятии установлено только новое и самое современное оборудование, по уровню технического оснащения оно превосходит наши европейские предприятия.Кроме того, мы учли все ошибки, которые были допущены при строительстве других заводов. Не хочу хвастаться, но пока я не видел такого не только в России, но и в Европе. Более того, мы намерены возить в Липецк своих партнеров, чтобы показывать им, как организовано совершенное производство. Здесь уже было несколько посещений, и все говорят: вам правда есть чем гордиться, это надо всем показывать.В России было сложнее организовать производство, чем в других странах? Я не хочу сравнивать. Дело только в том, как вы относитесь к своей работе. В России много прекрасных специалистов, например, квалифицированных сварщиков, которые так необходимы на производстве котлов. Главное, желание учиться и двигаться дальше. Поэтому для нас работа в России, это базовый ориентир, а не предмет для сравнения.Пресс-служба компании Viessmann