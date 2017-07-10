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Мариус Шуберт: "Ставка на качество — верная стратегия"
11.07.2017 15:08 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
14 июня 2017 года в особой экономической зоне "Липецк" состоялось торжественное открытие первого российского завода компании Viessmann. В этот проект немецкая компания инвестировала 1,5 миллиарда рублей, а мощность нового предприятия составляет до 300 промышленных газовых котлов в год. По словам генерального директора компании Виссманн Мариуса Шуберта, завод будет обеспечивать главным образом потребности российского рынка. За последние несколько лет объем рынка промышленных котлов в России сократился. Тем не менее Viessmann открывает новый завод. Чем обусловлено такое решение, таков был первый вопрос. Некоторое снижение спроса, обусловленное в основном рецессией, действительно имело место. Многие проекты, в том числе в сфере ЖКХ и коммерческого строительства, были приостановлены из-за недостатка финансирования. Однако сейчас мы наблюдаем положительную динамику и ожидаем постепенного возвращения спроса на докризисный уровень. В прошлом мы уже продавали в России такой объем, около 300 котлов ежегодно. Сейчас в стране происходит масштабная реформа теплоснабжения, сопровождающаяся газификацией теплосетей, а значит, спрос на энергоэффективные газовые котлы будет расти.
То есть завод будет работать исключительно на нужды российского потребителя? В дальнейшем мы планируем расширение производства и рынка сбыта, в том числе поставки в Казахстан, Узбекистан, другие страны СНГ. Но основное, это российский рынок. Здесь мы ставим перед собой задачу максимально сократить сроки выполнения заказов и поставок оборудования. Раньше, когда потребности всей Европы, России и СНГ обеспечивало единственное предприятие в Берлине, сроки могли составлять от 6-8 до 20-22 недель. Это неприемлемо, поскольку потребность в отоплении имеет сезонный характер, и заказчикам важно получать оборудование в минимальные сроки.
Какой теперь будет срок поставки? Стандартный так и останется, шесть-восемь недель. Но он не будет увеличиваться, поскольку полный цикл производства теперь реализован в России, и нам больше не нужно ничего растаможивать. Кроме того, мы будем поддерживать постоянный складской запас.
А где расположен склад? Прямо здесь, на заводе. То оборудование, которое есть на складе, можно заказывать прямо сейчас. Собственно, часть уже и заказана.
Как быстро завод выйдет на проектную мощность? Сколько котлов он производит сейчас? За два года. По нашим расчетам, в 2018 году это будет около 70 процентов, а в 2019 году мы планируем выйти на стопроцентную мощность. Технически это возможно, но все зависит от условий рынка.
Насколько вообще важен для Viessmann российский рынок? И какое направление здесь доминирует, промышленного или бытового оборудования? Мы рассматриваем российский рынок как стратегический, всегда рассматривали. Говорить о преобладании бытового или промышленного сегмента я не могу. В разные годы спрос формируется по-разному. Повторюсь, сейчас мы ожидаем роста продаж промышленного оборудования. Причем это не только газовые котлы, но и другие решения, в частности, тепловые насосы, которые становятся в России все более популярными.
Например, еще в 2013 году мы реализовали проект с парокомпрессионным тепловым насосом на Усть-Илимской ГЭС, где было решено использовать тепло системы охлаждения трансформаторов для отопления и горячего водоснабжения административного здания. Насколько я знаю, пока это единственный подобный проект в России. Однако такие решения имеют колоссальные перспективы.
А какой у завода потенциал на будущее? Может он выпускать еще больше? Триста котлов, это производительность завода, работающего в одну смену. Но буду только рад, если одной смены окажется недостаточно. И потенциально такая возможность есть. Мы понимаем, что спрос в России на наше оборудование несколько страдает из-за того, что оно не самое дешевое на рынке. Но качественный продукт и не может быть самым дешевым, а для Viessmann качество есть главный приоритет. И мы верим в то, что в долгосрочной перспективе эта стратегия самая верная.
Есть ли у компании планы по дальнейшему расширению производства в России, выпуску бытового оборудования? Я бы не хотел опережать события, потому что такие решения не принимаются быстро и требуют тщательной подготовки. Все зависит от того, каким будет спрос, и как будет развиваться экономическая ситуация. Но мы серьезно настроены на дальнейшую работу в России и расширение своего присутствия здесь. Если будет спрос, будет и предложение. Мы готовимся к этому.
Опасаетесь ли вы конкуренции? Есть сегодня в России другие производства уровня Viessmann? Когда мы планировали открывать завод, рассматривались разные варианты. В том числе покупка работающего предприятия с последующим переоборудованием. Но мы хотели, чтобы завод полностью отвечал нашим стандартам, нашему подходу, поэтому было принято решение строить с нуля. Теперь мы понимаем, что не ошиблись. Сейчас на российском предприятии установлено только новое и самое современное оборудование, по уровню технического оснащения оно превосходит наши европейские предприятия.
Кроме того, мы учли все ошибки, которые были допущены при строительстве других заводов. Не хочу хвастаться, но пока я не видел такого не только в России, но и в Европе. Более того, мы намерены возить в Липецк своих партнеров, чтобы показывать им, как организовано совершенное производство. Здесь уже было несколько посещений, и все говорят: вам правда есть чем гордиться, это надо всем показывать.
В России было сложнее организовать производство, чем в других странах? Я не хочу сравнивать. Дело только в том, как вы относитесь к своей работе. В России много прекрасных специалистов, например, квалифицированных сварщиков, которые так необходимы на производстве котлов. Главное, желание учиться и двигаться дальше. Поэтому для нас работа в России, это базовый ориентир, а не предмет для сравнения.
Пресс-служба компании Viessmann
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14 июня 2017 года в особой экономической зоне "Липецк" состоялось торжественное открытие первого российского завода компании Viessmann. В этот проект немецкая...
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