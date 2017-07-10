Власти занялись развитием логистики до 2030 года. Самому крупному проекту нужны преференции

В правительстве, видимо, всерьез озадачились логистическим потенциалом Беларуси. Поэтому неудивительно, что созданы две межведомственные рабочие группы под руководством вице-премьера Анатолия Калинина, которые займутся решением долгосрочных и краткосрочных вопросов.





Одна группа займется разработкой проекта концепции развития логистической системы Беларуси до 2030 года. В этом нет ничего удивительного, поскольку власти готовят подобные документы довольно часто.

Куда любопытнее более близкая перспектива.

Вторая рабочая группа создана для решения вопросов реализации проекта по строительству мультимодального промышленно-логистического комплекса «Бремино-Орша» в поселке Болбасово Оршанского района и его эксплуатации. Ей поручено до 15 июля проанализировать ход реализации проекта и за месяц выработать подходы к дальнейшему строительству комплекса и его эксплуатации. Самый принципиальный вопрос — целесообразность создания особой экономической зоны со специальным правовым режимом на территории комплекса. Если решение будет положительное, то до 1 октября необходимо подготовить соответствующий проект решения президента Беларуси или предложения о совершенствовании действующих нормативных правовых актов, говорится в распоряжении премьер-министра Андрея Кобякова от 7 июля № 245р. Можно предположить, что проект получит поддержку и преференции, учитывая, что он уже реализуется в рамках решения Александра Лукашенко по наведению порядка в Оршанском районе.

В мае инвесторы и руководители «Бремино Групп» просили правительство придать проекту в Болбасово равные условия хозяйствования с Китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень». «Не вижу проблемы. Как сделали документ по "Великому камню", так решим вопрос и по Орше», — заверил Кобяков. Он также распорядился решить вопрос о присвоении международного статуса взлетно-посадочной полосе аэродрома комплекса «Бремино-Орша». Это стало бы гарантом для компании «Бремино Групп», а также для Оршанского авиаремонтного завода по инвестированию в переоснащение полосы 17 млн рублей.

В состав рабочей группы вошли два бизнесмена Александр Зайцев и Александр Садовой.

Изначально проектом в Болбасово должны были заниматься новые акционеры Оршанского авиаремонтного завода (в частности, глава белорусской компании «Системы инвестиций и инноваций» Александр Садовой). Однако проект двигался ни шатко, ни валко. Поэтому пальма первенства по строительству одного из крупнейших транспортно-логистических центров в Европе перешла «Бремино Групп» (участники Алексей Олексин, Николай Воробей и Александр Зайцев) и «Белтаможсервис». То, что начинал строить сам Оршанский авиаремонтный завод, планируется включить в общую систему проекта «Бремино Групп». Но аэродром планируется оставить в собственности завода, говорил TUT.BY Садовой.

Общая площадь застройки «Бремино-Орши» — 230 га. Первую очередь — подъездная дорога, складское здание и автомобильный терминал логистической площадки — планируется сдать в 2018 году. В перспективе значится строительство железнодорожного терминала и промышленных производств.