Не себе, так на экспорт. Россия желает напоить Беларусь пивом в двухлитровых ПЭТ-бутылках

Российские пивовары, лишившиеся возможности разливать свою продукцию в пластиковую (ПЭТ) тару объемом свыше 1,5 литра, просят сделать исключение для экспортных поставок. Об этом сообщает « Коммерсант » со ссылкой на депутата Государственной думы Сергея Жигарева.

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал палате принять в первом чтении поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, разрешающие производство пива в ПЭТ-таре объемом более 1,5 л для продажи на экспорт. «Спрос на такую продукцию в зарубежных странах есть. Например, наблюдается рост продаж алкогольной продукции в ПЭТ-упаковке объемом 1,5 л в Китае, Монголии, Беларуси. С целью стимулирования развития экспортного потенциала России необходимо устранить ограничения для российского экспорта пивоваренной продукции, предназначенной для поставки за пределы нашей страны», — заявил депутат.

Напомним, производителям пива в России оставили возможность выпускать свою продукцию в пластиковой таре. Максимальное ограничение для такой упаковки установлено в 1,5 л с 1 января 2017 года.

Во время принятия законопроекта в прошлом году в индустрии сетовали на то, что документ не дает пивоварам возможности выпускать продукцию в ПЭТ-таре больших объемов не только для продажи в России, но и на экспорт. «У нас значительные объемы пива в больших пластиковых бутылках отправляются в Монголию, Беларусь и ряд других стран СНГ. Получается, что с 1 января 2017 года мы не сможем выпускать здесь продукцию для этих рынков, что обернется потерями как для нас, так и для бюджета», — говорил «Коммерсанту» директор по корпоративным отношениям Heineken Кирилл Болматов.

В 2014 году в Беларуси была запрещена продажа пива в ПЭТ-упаковке объемом более 2 литров.