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Не себе, так на экспорт. Россия желает напоить Беларусь пивом в двухлитровых ПЭТ-бутылках

12.07.2017 08:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Российские пивовары, лишившиеся возможности разливать свою продукцию в пластиковую (ПЭТ) тару объемом свыше 1,5 литра, просят сделать исключение для экспортных поставок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на депутата Государственной думы Сергея Жигарева.

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал палате принять в первом чтении поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, разрешающие производство пива в ПЭТ-таре объемом более 1,5 л для продажи на экспорт. «Спрос на такую продукцию в зарубежных странах есть. Например, наблюдается рост продаж алкогольной продукции в ПЭТ-упаковке объемом 1,5 л в Китае, Монголии, Беларуси. С целью стимулирования развития экспортного потенциала России необходимо устранить ограничения для российского экспорта пивоваренной продукции, предназначенной для поставки за пределы нашей страны», — заявил депутат.

Напомним, производителям пива в России оставили возможность выпускать свою продукцию в пластиковой таре. Максимальное ограничение для такой упаковки установлено в 1,5 л с 1 января 2017 года.

Во время принятия законопроекта в прошлом году в индустрии сетовали на то, что документ не дает пивоварам возможности выпускать продукцию в ПЭТ-таре больших объемов не только для продажи в России, но и на экспорт. «У нас значительные объемы пива в больших пластиковых бутылках отправляются в Монголию, Беларусь и ряд других стран СНГ. Получается, что с 1 января 2017 года мы не сможем выпускать здесь продукцию для этих рынков, что обернется потерями как для нас, так и для бюджета», — говорил «Коммерсанту» директор по корпоративным отношениям Heineken Кирилл Болматов.

В 2014 году в Беларуси была запрещена продажа пива в ПЭТ-упаковке объемом более 2 литров.

 
 
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Российские пивовары, лишившие возможности разливать свою продукцию в пластиковую (ПЭТ) тару объемом свыше 1,5 литра, просят сделать исключение для экспортных...

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