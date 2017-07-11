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Инвесторам предлагают купить более четверти акций Брест-Интуриста

12.07.2017 08:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Брестской области предлагают купить акции двадцати четырех предприятий региона, сообщается на сайте Брестского облисполкома.


Фото: adromy4.livejournal.com

На выбор инвестора 24 предприятия, которые заняты в сфере промышленности, торговли, услуг и сельского хозяйства. Так, например, предлагается приобрести 25% + 1 акцию ОАО «Туристический комплекс «Брест-Интурист». При этом доля государства в уставном фонде ОАО составляет 88,52%. Балансовая стоимость предлагаемого для продажи пакета на 01 января оставляет 1185 тысяч рублей. Цена является справочной.

«Определение стоимости пакетов акций для продажи будет производиться в соответствии с действующим законодательством», — уточняется на сайте облисполкома.

Согласно предоставленной информации, стоимость чистых активов ОАО «Туристический комплекс «Брест-Интурист» в 2016 году составила 4738 тысяч рублей.

Также инвесторам предлагается выкупить 26,44% акций ОАО «Баpановичский завод запасных частей «АВТАКО» за 270 тысяч рублей, 99,87% ОАО «Антопольская ватно-прядильная фабрика», 99,36% ОАО «Брестобувьторг», 98,78% ОАО «Кобриндрев» и других предприятий.

Полный список ОАО и условия участия представлены на сайте облисполкома.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестский облисполком проводит поиск людей, заинтересованных в приобретении пакетов акций 24 ОАО региона.

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