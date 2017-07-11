Минфин выявил способ сокрытия реальной процентной ставки по кредитам

Национальный банк напомнил банкам, что они при формировании процентной ставки по кредиту должны учитывать все свои расходы, связанные с предоставлением и возвратом кредита. Об этом говорится в письме регулятора в адрес коммерческих банков и Банка развития.

Поводом для обращения послужила информация Министерства финансов. Ведомством выявлены случаи, когда банки предусматривают в кредитных договорах обязанность кредитополучателей возмещать банку страховые взносы, уплаченные банком по страхованию риска невозврата кредита или просрочки возврата кредита. Фактически это означает для клиентов банков дополнительные платежи, не входящие в предусмотренную договором ставку по кредиту.

В Нацбанке отметили, что статьей 146 Банковского кодекса банкам предоставлено право выступать страхователем по таким договорам. Вместе с тем, подчеркнул регулятор, банки при формировании процентной ставки по кредиту должны учитывать все свои расходы, связанные с предоставлением и возвратом кредита, известные на момент заключения договора, в том числе и расходы, связанные со страхованием невозврата кредита.