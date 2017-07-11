«Вы стали основной составляющей гибридных войн», — заявил журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко, призвав СМИ «оставаться традиционными». Как передает корреспондент TUT.BY, об этом глава государства заявил на открытии пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы.

Напечатанная на газетной полосе и тем более выложенная в интернет информация становится оружием, которое провоцирует конфликты, подчеркнул Лукашенко. «И мы вряд ли можем оправдать это рейтингами», — добавил он.

Президент отметил, что войны сейчас не те, когда «сперва стреляли, потом — в рукопашную». Сейчас в мире идут гибридные войны — экономические, войны в кибепространстве. «Идет не артиллерийская подготовка, а подготовка через СМИ прежде, чем развязать войну. Вы стали основной составляющей гибридных войн», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что интернет-пространство и соцсети должны строиться по законам нравственности и моральности. И во имя этой самой моральности, защиты прав граждан, информации, разрушающей личность, должны ставиться барьеры, полагает глава государства.

Лукашенко признал, что СМИ имеют огромное влияние на лидеров государств. И при этом некоторые СМИ выживают за счет скандалов, часто ими же и организованных.

Президент отметил, что произошел переход к гражданской журналистике, передать информацию может любой человек с телефоном, выходом в интернет. «Уже не разберешься, где правда, а где вымысел», — признал он, отметив, что на СМИ сейчас большая ответственность.

«Останьтесь вы традиционными!», — призвал Лукашенко.