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Россельхознадзор снова нашел посторонние вещества в белорусском масле
12.07.2017 11:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июл — Sputnik. Россельхознадзор просит приостановить сертификацию продукции предприятия "Верхнедвинский маслосырзавод" предназначенной для поставок в Россию, в связи с выявлением в сливочном масле и сухой молочной сыворотке посторонних веществ, сообщается на сайте ведомства.
© Sputnik Артем Житенев
"В связи с выявлением в продукции незаявленных на маркировке растительных компонентов (в сливочном масле), а также остатков линкомицина (в сухой молочной сыворотке), Россельхознадзор просил департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь приостановить с 13 июля 2017 года сертификацию продукции, производимой ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод" и предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию», — говорится в документе.
Зато вчера были отменены временные ограничения на поставки в РФ продукции ОАО "Могилевский мясокомбинат" (Могилевская область), в связи с устранением выявленных ранее нарушений.
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Представители российского ведомства просят приостановить сертификацию продукции Верхнедвинского маслосырзавода.
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