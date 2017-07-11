Россельхознадзор снова нашел посторонние вещества в белорусском масле

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Россельхознадзор просит приостановить сертификацию продукции предприятия "Верхнедвинский маслосырзавод" предназначенной для поставок в Россию, в связи с выявлением в сливочном масле и сухой молочной сыворотке посторонних веществ, сообщается на сайте ведомства.



© Sputnik Артем Житенев Еще три белорусских предприятия попали под ограничения РФ

"В связи с выявлением в продукции незаявленных на маркировке растительных компонентов (в сливочном масле), а также остатков линкомицина (в сухой молочной сыворотке), Россельхознадзор просил департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь приостановить с 13 июля 2017 года сертификацию продукции, производимой ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод" и предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию», — говорится в документе.

Зато вчера были отменены временные ограничения на поставки в РФ продукции ОАО "Могилевский мясокомбинат" (Могилевская область), в связи с устранением выявленных ранее нарушений.