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Сын главы ФСБ России возглавил совет директоров белорусской "дочки" ВТБ

12.07.2017 14:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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30 июня на очередном заседании совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) председателем совета был избран Денис Бортников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.


Фото:dp.ru

Бортников имеет двадцатилетний опыт работы в банковской сфере, из них 11 лет в Группе ВТБ, где с апреля 2017 года является заместителем президента-председателя правления банка ВТБ.

По словам источника, данное решение вполне логичное.

В апреле стало известно, что сын директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова будет курировать малый и средний бизнес, региональную сеть банка и руководить Северо-Западным региональным центром ВТБ. Ранее эту область курировал Михаил Осеевский, возглавивший в марте «Ростелеком».

Белорусская «дочка» Банка ВТБ также уделяет большое внимание корпоративному сектору, финансированию малого и среднего бизнеса.

У Дениса Бортникова большой опыт руководства в банковском бизнесе и большая внутренняя поддержка, писали «Ведомости». Руководство региональной сетью требует организационных усилий и стратегии. Конкуренция на региональных рынках растет, в том числе благодаря развитию технологий, и перед ВТБ в этой области стоит много вызовов

 
 
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30 июня на очередном заседании совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) председателем был избран Денис Бортников.

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