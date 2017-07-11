|
Сын главы ФСБ России возглавил совет директоров белорусской "дочки" ВТБ
12.07.2017 14:34 — Новости Экономики | Tut.by
30 июня на очередном заседании совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) председателем совета был избран Денис Бортников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
Бортников имеет двадцатилетний опыт работы в банковской сфере, из них 11 лет в Группе ВТБ, где с апреля 2017 года является заместителем президента-председателя правления банка ВТБ.
По словам источника, данное решение вполне логичное.
В апреле стало известно, что сын директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова будет курировать малый и средний бизнес, региональную сеть банка и руководить Северо-Западным региональным центром ВТБ. Ранее эту область курировал Михаил Осеевский, возглавивший в марте «Ростелеком».
Белорусская «дочка» Банка ВТБ также уделяет большое внимание корпоративному сектору, финансированию малого и среднего бизнеса.
У Дениса Бортникова большой опыт руководства в банковском бизнесе и большая внутренняя поддержка, писали «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 июня на очередном заседании совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) председателем был избран Денис Бортников.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии