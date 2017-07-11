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Белорусские военные по своей инициативе расскажут в ОБСЕ про учения "Запад-2017"

12.07.2017 15:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Замначальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Павел Муравейко по инициативе Минска отправился в Вену на форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Там он 12 июля проведет брифинг о предстоящих белорусско-российских учениях «Запад-2017″», сообщает пресс-служба Минобороны.

По оценке ведомства, это мероприятие «подтверждает курс Беларуси на укрепление доверия и безопасности между государствами-участниками ОБСЕ в военной области, демонстрирует транспарентность и соответствие своих действий Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года».

Учения «Запад» проводятся каждые четыре года начиная с 2009 года. Главная цель учений — проверить возможности Беларуси и России по обеспечению военной безопасности Союзного государства. По заявленному плану, в учениях «Запад-2017» примут участие до 13 тысяч военнослужащих. Учения пройдут в период с 14 по 20 сентября этого года.

Уже несколько месяцев дипломаты и чиновники из Украины, Литвы и Эстонии высказывают различные опасения из-за учений: начиная от упреков в агрессивной направленности, до подозрений в том, что на самом деле Россия введет больше, чем 3 тысячи заявленных военнослужащих, или оставит здесь свое вооружение и военную технику.

Руководство России и Беларуси многократно опровергали эти опасения. Александр Лукашенко пригласил на учения наблюдателей НАТО.

 
Теги: Минск
 
 
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Брифинг проведет замначальника Генштаба Павел Муравейко.

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