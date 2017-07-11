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Белорусские военные по своей инициативе расскажут в ОБСЕ про учения "Запад-2017"
12.07.2017 15:10 — Новости Экономики | Tut.by
Замначальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Павел Муравейко по инициативе Минска отправился в Вену на форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Там он 12 июля проведет брифинг о предстоящих белорусско-российских учениях «Запад-2017″», сообщает пресс-служба Минобороны.
По оценке ведомства, это мероприятие «подтверждает курс Беларуси на укрепление доверия и безопасности между государствами-участниками ОБСЕ в военной области, демонстрирует транспарентность и соответствие своих действий Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года».
Учения «Запад» проводятся каждые четыре года начиная с 2009 года. Главная цель учений — проверить возможности Беларуси и России по обеспечению военной безопасности Союзного государства. По заявленному плану, в учениях «Запад-2017» примут участие до 13 тысяч военнослужащих. Учения пройдут в период с 14 по 20 сентября этого года.
Уже несколько месяцев дипломаты и чиновники из
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Брифинг проведет замначальника Генштаба Павел Муравейко.
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