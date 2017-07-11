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Курсы валют: доллар остановил свой рост

12.07.2017 15:24 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл — Sputnik. Доллар подешевел в Беларуси впервые за несколько дней, свидетельствуют данные валютных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов 12 июля:

  • Доллар США — 1,978
  • Евро — 2,265
  • 100 российских рублей — 3,2612

Таким образом, на валютных торгах в среду доллар подешевел впервые за несколько дней. Накануне стоимость доллара США поднималась до максимума с начала текущего года.

Курс евро в среду поднялся более чем на копейку. Несколько подорожал и российский рубль.

В целом к корзине валют белорусский рубль в среду подешевел на 0,15%, а с начала года он стал дешевле к ней на 2,68%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Стоимость евро в Беларуси по итогам торгов в среду выросла на копейку, российский рубль также немного подорожал.

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