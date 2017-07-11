Курсы валют: доллар остановил свой рост

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Доллар подешевел в Беларуси впервые за несколько дней, свидетельствуют данные валютных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов 12 июля:

Доллар США — 1,978

Евро — 2,265

100 российских рублей — 3,2612

Таким образом, на валютных торгах в среду доллар подешевел впервые за несколько дней. Накануне стоимость доллара США поднималась до максимума с начала текущего года.

Курс евро в среду поднялся более чем на копейку. Несколько подорожал и российский рубль.

В целом к корзине валют белорусский рубль в среду подешевел на 0,15%, а с начала года он стал дешевле к ней на 2,68%.