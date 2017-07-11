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Все-таки не Купчина. В ОБСЕ согласовали кандидатов на главные должности, включая генсека
12.07.2017 16:49 — Новости Экономики | Tut.by
Постоянный совет ОБСЕ на уровне послов стран-членов 12 июля пришел к консенсусу о кандидатурах на замещение главных постов в организации. Главам МИД всех 57 членов ОБСЕ предложат назначить генеральным секретарем организации дипломата из Швейцарии Томаса Гремингера. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
На должность директора БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) предложен экс-министр иностранных дел Исландии Ингеборг Гисладоттир. Верховным комиссаром по нацменьшинством должен стать экс-генсек ОБСЕ Ламберто Заньер из Италии. А спецпредставителем по СМИ предложен бывший французский госсекретарь по европейским делам и внешней торговле Арлем Дезир.
Министры иностранных дел стран-членов ОБСЕ должны официально дать добро на назначение этих людей до 18 июля.
Беларусь выдвигала своего кандидата, бывшую замглавы МИД, ныне посла в Вене Елену Купчину, на пост генсека ОБСЕ. Ее поддержала Россия. Однако, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ряд стран Запада
Белорусский МИД сегодня отметил, что Елена Купчина стала первым кандидатом на этот пост из государства к «востоку от Вены». По данным ведомства, профессионализм Купчиной подтверждали партнеры «из самых различных регионов ОБСЕ».
В МИД отметили, что процесс отбора на ключевые посты в ОБСЕ «проходил весьма непросто и грозил оказаться в тупике с тяжелыми последствиями для всей организации, оставшейся в одночасье совершенно обезглавленной».
В Минске подчеркивают, что будучи заинтересованными в сохранении жизнеспособности организации и «исходя из необходимости продолжения полноценного функционирования ее исполнительных структур, мы будем ответственными и конструктивными при решении вопроса о заполнении данных важных вакансий».
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Постоянный совет ОБСЕ предложит главам МИД всех 57 членов организации наначить генеральным секретарем дипломата из Швейцарии Томаса Гремингера.
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