Все-таки не Купчина. В ОБСЕ согласовали кандидатов на главные должности, включая генсека

Постоянный совет ОБСЕ на уровне послов стран-членов 12 июля пришел к консенсусу о кандидатурах на замещение главных постов в организации. Главам МИД всех 57 членов ОБСЕ предложат назначить генеральным секретарем организации дипломата из Швейцарии Томаса Гремингера. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

На должность директора БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) предложен экс-министр иностранных дел Исландии Ингеборг Гисладоттир. Верховным комиссаром по нацменьшинством должен стать экс-генсек ОБСЕ Ламберто Заньер из Италии. А спецпредставителем по СМИ предложен бывший французский госсекретарь по европейским делам и внешней торговле Арлем Дезир.

Министры иностранных дел стран-членов ОБСЕ должны официально дать добро на назначение этих людей до 18 июля.

Беларусь выдвигала своего кандидата, бывшую замглавы МИД, ныне посла в Вене Елену Купчину, на пост генсека ОБСЕ. Ее поддержала Россия. Однако, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ряд стран Запада отказались поддержать Купчину. По данным « Коммерсанта », причиной стали весенние разгоны акций протеста в Беларуси.

Белорусский МИД сегодня отметил, что Елена Купчина стала первым кандидатом на этот пост из государства к «востоку от Вены». По данным ведомства, профессионализм Купчиной подтверждали партнеры «из самых различных регионов ОБСЕ».

В МИД отметили, что процесс отбора на ключевые посты в ОБСЕ «проходил весьма непросто и грозил оказаться в тупике с тяжелыми последствиями для всей организации, оставшейся в одночасье совершенно обезглавленной».

В Минске подчеркивают, что будучи заинтересованными в сохранении жизнеспособности организации и «исходя из необходимости продолжения полноценного функционирования ее исполнительных структур, мы будем ответственными и конструктивными при решении вопроса о заполнении данных важных вакансий».