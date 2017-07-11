ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все-таки не Купчина. В ОБСЕ согласовали кандидатов на главные должности, включая генсека

12.07.2017 16:49 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Постоянный совет ОБСЕ на уровне послов стран-членов 12 июля пришел к консенсусу о кандидатурах на замещение главных постов в организации. Главам МИД всех 57 членов ОБСЕ предложат назначить генеральным секретарем организации дипломата из Швейцарии Томаса Гремингера. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

На должность директора БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) предложен экс-министр иностранных дел Исландии Ингеборг Гисладоттир. Верховным комиссаром по нацменьшинством должен стать экс-генсек ОБСЕ Ламберто Заньер из Италии. А спецпредставителем по СМИ предложен бывший французский госсекретарь по европейским делам и внешней торговле Арлем Дезир.

Министры иностранных дел стран-членов ОБСЕ должны официально дать добро на назначение этих людей до 18 июля.

Беларусь выдвигала своего кандидата, бывшую замглавы МИД, ныне посла в Вене Елену Купчину, на пост генсека ОБСЕ. Ее поддержала Россия. Однако, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ряд стран Запада отказались поддержать Купчину. По данным «Коммерсанта», причиной стали весенние разгоны акций протеста в Беларуси.

Белорусский МИД сегодня отметил, что Елена Купчина стала первым кандидатом на этот пост из государства к «востоку от Вены». По данным ведомства, профессионализм Купчиной подтверждали партнеры «из самых различных регионов ОБСЕ».

В МИД отметили, что процесс отбора на ключевые посты в ОБСЕ «проходил весьма непросто и грозил оказаться в тупике с тяжелыми последствиями для всей организации, оставшейся в одночасье совершенно обезглавленной».

В Минске подчеркивают, что будучи заинтересованными в сохранении жизнеспособности организации и «исходя из необходимости продолжения полноценного функционирования ее исполнительных структур, мы будем ответственными и конструктивными при решении вопроса о заполнении данных важных вакансий».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постоянный совет ОБСЕ предложит главам МИД всех 57 членов организации наначить генеральным секретарем дипломата из Швейцарии Томаса Гремингера.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Курсы валют: доллар остановил свой рост
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика