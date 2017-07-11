Канада отменила торговые ограничения в отношении Беларуси

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Правительство Канады приняло решение снять торговые ограничения в отношении Беларуси, информация об этом размещена в среду в официальном издании властей страны Canada Gazette.

Ограничения были введены Канадой в 2006 году, так как, по мнению властей страны, в Беларуси не соблюдались права человека.

"Это (решение — Sputnik) отражает признание Канадой того, что Беларусь добилась прогресса в ключевых вопросах, связанных с правами человека", — говорится в сообщении, опубликованном в газете.

Также власти Канады признали конструктивную роль, которую Беларусь сыграла в переговорном процессе о прекращении огня и достижении мирного соглашения на востоке Украины.

Решение о снятии торговых ограничений вступает в силу с 12 июля.