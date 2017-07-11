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"Мы ушли, но цены не выросли". БМЗ заявляет о предвзятом отношении Еврокомиссии
12.07.2017 20:45 — Новости Экономики | Tut.by
После введения Еврокомиссией
Заместитель гендиректора сказал, что белорусская сторона не согласна с всеми доводами расследования, проведенного Еврокомиссией. «Каждое государство пытается в рамках действующего законодательства защитить себя. Мы ушли с рынка, но цены на арматуру не повысились. Поэтому не все было однозначно», — сказал Кулаковский. По его словам, продолжается работа компании по возможной отмене данной заградительной меры, работают адвокаты.
Топ-менеджер подчеркнул, что введение антидемпинговой пошлины не стало для БМЗ «каким-то потрясением». «Во-первых, доля отгружаемой арматуры в течение 2012−2015 годов в среднем составляла 12,3% от общего объема экспорта всей продукции БМЗ. Во-вторых, еще на стадии проведения [антидемпингового] расследования мы вовремя отреагировали на действительность и переориентировали производство и продажу продукции
Он также сообщил, что по итогам первого полугодия БМЗ на экспорт отгрузил продукции на 465,3 млн долларов, что выше чем в январе-июне 2016 года на 126 млн долларов, или 37,2%. Основными рынками сбыта являются Европа и Россия (75,7%). В топ-5 стран входят РФ, Нидерланды, Германия, Израиль и Литва.
Рентабельность продаж на БМЗ составила 6,3%. Достижению этого показателя способствовали как улучшение ценовой ситуации на мировом рынке металлопродукции, так и внутренняя работа предприятия по снижению производственных издержек. За январь-июнь экономический эффект от мероприятий по снижению издержек по методике, которую применяет Комитет госконтроля, составил 57,1 млн долларов, или 11,3% от всей производственной себестоимости. Прибыль БМЗ за первое полугодие была чуть более 14 млн долларов, что «обеспечило компенсацию процентов за кредиты [на реализацию крупного инвестпроекта] на четыре с половиной месяца».
Напомним, в июня 2017 года Еврокомиссия ввела пятилетнюю антидемпинговую пошлину в отношении белорусской строительной арматуры. ЕК начала расследование в отношении производителя по поданной в феврале 2016 года жалобе от Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer) по поручению предприятий, которые контролируют более 25% рынка арматуры в Евросоюзе. В частности, Eurofer жаловалась на большие объемы поставок арматуры из Беларуси по нерыночным ценам, что оказало отрицательное влияние на объемы продаж и цены на рынке ЕС и, как следствие, неблагоприятно сказалось на финансовом положении ряда европейских производителей.
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БМЗ не согласен с всеми доводами расследования, проведенного Еврокомиссией. Продолжается работа компании по возможной отмене антидемпинговой пошлины, работают...
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