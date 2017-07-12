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Лукашенко о развитии Союзного государства: После нас - меня, Путина - придут же другие люди

12.07.2017 21:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко в интервью агентству ТАСС рассказал о своих взглядах на будущее развитие Союзного государства. Президент Беларуси отметил, что «слишком оптимистичным сегодня быть оснований нет», но «процесс пошел и остановить его будет практически невозможно». Отрывки из интервью были показаны в вечернем эфире телеканала «Беларусь-1».


Встреча с послом доброй воли ЮНЕСКО, президентом Всемирной ассоциации русской прессы Виталием Игнатенко и ответственным секретарем Всемирной ассоциации русской прессы, первым заместителем генерального директора информационного агентства ТАСС Михаилом Гусманом. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Лукашенко рассказал, о чем беседовал с Путиным

Прошедшее в Москве 30 июня заседание Высшего государственного совета Союзного государства было душевным и результативным.

«Смею вас удивить: главное — даже не в важности рассматриваемых вопросов, они были суперважными. Важен был дух этого Высшего государственного совета. Я открыто об этом сказал: никогда в истории формирования Союзного государства (а мы его еще формируем) не было такой открытости и душевности, и самое главное, результативности», — заявил Александр Лукашенко.

Он рассказал, что мероприятие началось с переговоров в узком составе. Стороны решили снять вопросы, которые лежали на поверхности и не обязательно должны были обсуждаться в широком кругу. «Они ничего не стоят, их надо было давно решить. И мы эти все вопросы решили, они тоже важны. Где-то стратегические вопросы затронули, с учетом того, что на них надо было обратить внимание не только на переговорах двух президентов, но и с включением в повестку дня Высшего госсовета на будущее», — добавил Лукашенко.

Президент также рассказал, что на открытой части заседания рассматривались два важнейших фундаментальных вопроса: промышленность и сельское хозяйство.

«Потом мы утверждали планы во внешней политике. У нас идеально Лавров и Макей работают, пример для всех. Обсуждали некоторые оборонные вопросы, наши учения „Запад-2017“. Нас упрекают по этим учениям, а там же разворачиваются подразделения НАТО — у наших границ, белорусских и российских», — сообщил Лукашенко.

По его словам, были затронуты и вопросы военно-промышленного комплекса: «Нам надо коооперироваться, не разрывать те связи, которые были в советском государстве».

«Мы начинаем углублять кооперацию. Не надо повторять производства, которые состоялись в Беларуси и в России и которые могут обеспечить наш рынок. Точно так и в сельском хозяйстве: начиная от продаж нашей продукции в России — вы знаете: дело Данкверта и так далее и тому подобное. Это просто неприлично в наших отношениях. Надо раз и навсегда развязать этот узел. И вы знаете, мы определились по многим вопросам. И по контролю — он должен быть общим. Так душевно были решены технологичные вопросы. В этом особенность, — заверил Лукашенко.

Союзное государство: процесс пошел

Отвечая на вопрос о своих взглядах на будущее развитие Союзного государства — оптимист или пессимист в этом вопросе президент Беларуси, Александр Лукашенко подчеркнул, что процесс пошел и остановить его будет практически невозможно.

«Слишком оптимистичным, если честно, сегодня быть оснований нет. Слишком оптимистичным. Но ведь процесс пошел. И остановить его будет практически невозможно. Никому. После нас — меня, Путина — придут же другие люди. И я думаю, что не дай бог нам после себя оставить тенденцию к ухудшению. Если мы оставим тенденцию к улучшению, придут на этой волне новые люди, которые, может быть, смогут сделать ряд шагов, которые нас объединят и сплотят», — заявил Лукашенко.

 
 
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"Слишком оптимистичным, если честно, сегодня быть оснований нет. Слишком оптимистичным. Но процесс пошел. И остановить его будет практически невозможно. Никому".

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