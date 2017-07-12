Президент Молдовы: Нам нужна такие же экономика, порядок и жесткая вертикаль, как в Беларуси

Президент Молдовы Игорь Додон хочет вести свою страну по белорусскому пути — во внутренней политике, экономике и сближении с Россией. Об этом он рассказал живущим в Беларуси молдованам на встрече в Минске.



Лидер партии социалистов Игорь Додон победил на президентских выборах в Молдове в ноябре 2016 года. Он многократно критиковал соглашение об ассоциации своей страны с Евросоюзом и заявлял о необходимости сближения с Россией.

Президент начал общение с диаспорой с вопроса, хотят ли люди вернуться на родину. Несколько человек из зала ответили: «Нет». Кто-то крикнул, что пусть власть сначала условия сделает как в Беларуси. Додон отреагировал:

— Я всегда и в избирательной кампании говорил, что я хочу, чтобы Молдова во многих вещах была похожа не Беларусь. Я это говорил и Лукашенко. Наверное, поэтому он меня на первой встрече в Бишкеке, как только поздоровался, обнял и говорит: «Я видел, что ты говорил, что хочешь быть похож на Лукашенко. Молодец, правильно».

Додон заявил, что Молдове нужна такая же президентская система и жесткая вертикаль власти. «Тогда будет порядок», — добавил он.





— Кто-то критикует на Западе то, что происходит в Беларуси. Но вы здесь живете, и вы это чувствуете. То, что удалось сохранить в Беларуси — в экономике, социальной сфере — проезжаешь по Минску и все понятно, по сравнению с Кишиневом, что у вас происходит.

По словам Додона, Молдова должна «дружить со всеми». Он признал, что безвизовый режим с Евросоюзом, которым пользуются молдоване, — это хорошо.

— Но без дружбы с нашими традиционными друзьями Молдова не выживет. Поэтому я уверен, что нам надо стратегическое партнерство с Россией, Беларусью, странами СНГ. Плохо в проевропейском векторе было то, что он антироссийский. Не надо было дружить против России. Моей задачей было сбалансировать внешнюю политику.

За полгода своего президентства Додон провел пять встреч с Владимиром Путиным, что он повторил несколько раз за вечер. Президент Молдовы обвинил парламентское проевропейское большинство в том, что они и их правительство «ставят палки в колеса».





— Только договорились с русскими, только решили проблему с трудовыми мигрантами, только вернули экспорт, договорились снижать цену на газ. Правительство что делает? Высылает пять российских дипломатов.

Додон отметил, что страны ЕАЭС импортируют агропромышленных товаров на 9−10 млрд долларов.

— Если бы нам дали этот рынок без всяких преград, сотни тысяч рабочих мест можно было бы создавать внутри страны. А так каждый день более 100 ребят уезжает. Поэтому я подписал меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС, подал заявку на то, чтобы Молдова стала наблюдателем. Я думаю, в Октябре, когда будет саммит в Сочи, мы будем приняты в наблюдатели.

При этом президент призвал не отказываться от сотрудничества с ЕС, но выступил против «некоторых ценностей, которые он нам навязывает».





— Марши сексуальных меньшинств и так далее. Я категорически против. У нас 98% населения — православные. Навязывать нам то, что разрушает наши ценности — я буду категорически против.

Додон также выступил за нейтралитет и единство Молдовы, против присоединения к Румынии, запрет тех партий, которые выступают за это.

— Как только мы втянемся в какую-то геополитическую разборку, нас разорвут. Мы не пушечное мясо для американцев или кого там еще. Посмотрите, на Украине что произошло: попытались ввязаться в геополитическую игру, остались без территорий, людей, связей с Россией.





Во внутренней политике Додон хочет добиться досрочных парламентских выборов и планирует провести референдум о переходе на президентскую форму правления с «жестким лидером и жесткой вертикалью власти», потому что сейчас в стране «не демократия, а анархия».

— Я запустил несколько идей насчет этого. Скорее всего, осенью у нас будет референдум, консультативный пока что. Но я думаю, что мы будем двигаться дальше.

Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан — однопартиец президента из Социалистической партии.





— Я скажу честно, мы его пробили. Я настаивал перед правительством. Это посол, который будет продвигать интересы Молдовы, а не каких-то там евроальянсов и так далее.

После речи президента представители диаспоры рассказали о своих проблемах: дорогом медобслуживании в Беларуси, волокитой с получением и отказом от молдавского гражданства, нехваткой консульства в Гомеле и т.д. Додон пообещал завтра на встрече с Александром Лукашенко поднять вопрос о прямом рейсе Кишинев-Минск. По словам молдавского президента, в правительстве Беларуси ему сказали, что такой рейс должен появиться в конце лета.





Завершился вечер коллективным селфи с Игорем Додоном. Президент должен был еще пообщаться с белорусскими журналистами, но из-за затянувшейся встречи с диаспорой уже опаздывал на встречу к митрополиту Павлу.

13 июля в Витебске состоится встреча президента Молдовы с Александром Лукашенко. В тот же день Игорь Додон примет участие в церемонии торжественного открытия «Славянский базара».





По информации посольства Молдовы в Минске, в ходе визита Додон планировал посетить ряд предприятий, в том числе МТЗ, «Белкоммунмаш», музей Великой Отечественной войны, СООО Fortex (Витебск) и несколько витебских музеев.