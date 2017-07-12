Топ-10 видных белорусских чиновников, которые нашли новую работу

Президент Беларуси Александр Лукашенко довольно часто тасует колоду высокопоставленных чиновников. Мы выбрали десять персон, которые в последние несколько лет были на слуху и занимали высокие должности, и узнали, где работают сейчас.

Озерец

Уволенный указом президента Беларуси в апреле 2013 года за провалы в управлении энергетической отраслью бывший министр энергетики Александр Озерец сначала нашел пристанище в профсоюзах. Он возглавлял отдел охраны здоровья и безопасности труда Белорусского профсоюза работников энергетики. Однако давно уже там не работает, сказали TUT.BY в профсоюзе.





«Его опыт оказался востребован в Москве. [Он] помогает российским компаниям в строительстве Белорусской АЭС», — поведал знакомый Озерца.

Каменков

Виктор Каменков с октября 2001 года по июнь 2013 года был председателем Высшего хозяйственного суда. Его увольнение также стало неожиданным. Среди версий назывались как вопросы со стороны силовиков, так и состояние здоровья. В интервью «Народной Воле» Каменков сказал, что написал заявление об уходе с должности не по собственному желанию.





Сейчас бывший глава ВХС заведует кафедрой финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности юридического факультета БГУ, является зампредседателя Белорусского республиканского Союза юристов.

По информации « Белорусского партизана », Каменков недавно стал председателем Православного братства во имя Архистратига Божия Михаила, которое базируется в Святопокровском приходе.

Батура

В ноябре 2013 года Борис Батура был уволен с должности губернатора Минской области за ненадлежащее выполнение поручений по модернизации производства ОАО «Борисовдрев». Ему грозило кресло руководителя этого проблемного завода. Но в итоге он стал заниматься общественной деятельностью. Сейчас Батура является председателем Белорусской общественной организации «Породненные города».





По словам собеседников TUT.BY, он консультирует еще и бизнесменов. «Просто друзья, знакомые приглашают поговорить, посоветоваться», — говорил Батура в одном из интервью . С недавних пор Борис Батура является членом совета директоров солигорского ОАО «Трест Шахтоспецстрой».

Тозик

В конце 2014 года вице-премьер Анатолий Тозик и ряд других высокопоставленных чиновников были освобождены от занимаемых должностей в связи с переходом на другую работу. Тозик говорил TUT.BY, что ушел в отставку в соответствии с законодательством в 66 лет, а о дальнейших планах нет загадывал.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Нынче бывший куратор китайских проектов в Совмине и экс-посол Беларуси в Китае является директором Республиканского института китаеведения им. Конфуция при БГУ и председателем общества дружбы «Беларусь — Китай». Будучи вице-премьером он активно поддерживал открытие институтов Конфуция в белорусских вузах.

Ермакова

Надежда Ермакова также была среди тех, кто попал под смену руководства правительства и Нацбанка. Она также уступила пост главы Белорусского союза женщин Марианне Щеткиной. Однако без работы экс-предправления Нацбанка не осталась.



Фото: TUT.BY

Ермакова возглавляет наблюдательный совет «Банка БелВЭБ». И хотя, как говорят знающие люди, эта должность во многом представительская, ее часто можно увидеть в своем кабинете в банке. Не ослабло и ее влияние на происходящие процессы в банковское сфере.

Полуян

Владимир Полуян был министром по налогам и сборам 5 лет, находясь при этом несколько лет в списке невъездных в ЕС белорусских чиновников. В 2004—2009 годах занимал пост первого замминистра. До этого был начальником инспекции МНС по Октябрьскому району Минска и имел опыт работы в Комитете госконтроля.



Один из руководителей «Евроопта» Филипп Артеменко и Владимир Полуян

Специалист с такими связями и опытом работы оказался востребован в бизнесе. После ухода с госслужбы Владимир Полуян стал советником руководителя сети «Евроопт» по социально-экономическим вопросам. Вскоре после этого возглавил объединенную профсоюзную организации ритейлера. В «Евроопте» работает около 36 тыс. человек.

Каменко

Еще один опытный налоговик Василий Каменко является одним из управляющих директоров БТА Банка.





Он отдал более 30 лет службе в налоговых органах Беларуси. В декабре 2001 года был назначен на должность заместителя министра по налогам и сборам. Спустя 14 лет ушел с данной должности в отставку по выслуге лет. Год назад устроился в банк, где отвечает за вопросы, связанные с обеспечением безопасности, работу с проблемными кредитами, претензионно-исковую работу.

Заичков

Бывший помощник президента по спорту Игорь Заичков, скандально покинувший свою должность в 2012 году из-за неудачного выступления белорусских спортсменов на летних Олимпийских играх в Лондоне, сейчас занимается бизнесом . Он является заместителем директора компании «БелГлобалСтарт», которую возглавляет хороший знакомый Александра Лукашенко Сергей Тетерин.

Игорь Заичков (слева) и Сергей Тетерин

Недавно Тетерин возглавил Белорусскую федерацию тенниса. Заичков был модератором на «перевыборах», поста в БТФ пока у него нет, сказали в федерации тенниса.

Борисюк

Сергей Борисюк более 20 лет посвятил госслужбе в таможенных органах Беларуси, пройдя путь от инспектора до заместителя председателя Государственного таможенного комитета. В конце 2015 года был уволен из ГТК без объяснения причин.



Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

В июне 2016 года Борисюк возглавил Ассоциацию таможенных представителей Беларуси. Она объединяет ряд частных и государственных компаний, которые работают в этой сфере.

Якобсон

В начале марта текущего года Александр Якобсон покинул пост помощника президента — главного инспектора по Минску. В пресс-службе президента Беларуси сообщили, что Якобсон освобожден от должности «в связи с выходом в отставку».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

65-летний чиновник тесно связан с Гомельской областью, которую курировал в течение почти 10 лет. В 2010 году перебрался в Минск и возглавил Комитет госконтроля.

По словам источников TUT.BY, сейчас его частенько видят в Палате представителей, он является советником руководителей белорусского парламента. Однако официально подтвердить эту информацию не удалось.