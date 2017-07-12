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Топ-10 видных белорусских чиновников, которые нашли новую работу
13.07.2017 09:52 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко довольно часто тасует колоду высокопоставленных чиновников. Мы выбрали десять персон, которые в последние несколько лет были на слуху и занимали высокие должности, и узнали, где работают сейчас.
Озерец
Уволенный указом президента Беларуси в апреле 2013 года за провалы в управлении энергетической отраслью бывший министр энергетики Александр Озерец сначала
«Его опыт оказался востребован в Москве. [Он] помогает российским компаниям в строительстве Белорусской АЭС», — поведал знакомый Озерца.
Каменков
Виктор Каменков с октября 2001 года по июнь 2013 года был председателем Высшего хозяйственного суда.
Сейчас бывший глава ВХС заведует кафедрой финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности юридического факультета БГУ, является зампредседателя Белорусского республиканского Союза юристов.
По информации «
Батура
В ноябре 2013 года Борис Батура
По словам собеседников TUT.BY, он консультирует еще и бизнесменов. «Просто друзья, знакомые приглашают поговорить, посоветоваться», — говорил Батура
Тозик
В конце 2014 года вице-премьер Анатолий Тозик и ряд других высокопоставленных чиновников
Нынче бывший куратор китайских проектов в Совмине и экс-посол Беларуси в Китае является директором Республиканского института китаеведения им. Конфуция при БГУ и председателем общества дружбы «Беларусь — Китай». Будучи вице-премьером он активно поддерживал открытие институтов Конфуция в белорусских вузах.
Ермакова
Надежда Ермакова также была среди тех, кто попал под смену руководства правительства и Нацбанка. Она также уступила пост главы Белорусского союза женщин Марианне Щеткиной. Однако без работы экс-предправления Нацбанка не осталась.
Ермакова возглавляет наблюдательный совет «Банка БелВЭБ». И хотя, как говорят знающие люди, эта должность во многом представительская, ее часто можно увидеть в своем кабинете в банке. Не ослабло и ее влияние на происходящие процессы в банковское сфере.
Полуян
Владимир Полуян
Специалист с такими связями и опытом работы оказался востребован в бизнесе. После ухода с госслужбы Владимир Полуян стал советником руководителя сети «Евроопт» по социально-экономическим вопросам. Вскоре после этого возглавил объединенную профсоюзную организации ритейлера. В «Евроопте» работает около 36 тыс. человек.
Каменко
Еще один опытный налоговик Василий Каменко является одним из управляющих директоров БТА Банка.
Он отдал более 30 лет службе в налоговых органах Беларуси. В декабре 2001 года был назначен на должность заместителя министра по налогам и сборам. Спустя 14 лет ушел с данной должности в отставку по выслуге лет. Год назад устроился в банк, где отвечает за вопросы, связанные с обеспечением безопасности, работу с проблемными кредитами, претензионно-исковую работу.
Заичков
Бывший помощник президента по спорту Игорь Заичков, скандально покинувший свою должность в 2012 году из-за неудачного выступления белорусских спортсменов на летних Олимпийских играх в Лондоне, сейчас
Недавно Тетерин возглавил Белорусскую федерацию тенниса. Заичков был модератором на «перевыборах», поста в БТФ пока у него нет, сказали в федерации тенниса.
Борисюк
Сергей Борисюк более 20 лет посвятил госслужбе в таможенных органах Беларуси, пройдя путь от инспектора до заместителя председателя Государственного таможенного комитета. В конце 2015 года
В июне 2016 года Борисюк возглавил Ассоциацию таможенных представителей Беларуси. Она объединяет ряд частных и государственных компаний, которые работают в этой сфере.
Якобсон
В начале марта текущего года Александр Якобсон покинул пост помощника президента — главного инспектора по Минску. В пресс-службе президента Беларуси сообщили, что Якобсон
65-летний чиновник тесно связан с Гомельской областью, которую курировал в течение почти 10 лет. В 2010 году перебрался в Минск и возглавил Комитет госконтроля.
По словам источников TUT.BY, сейчас его частенько видят в Палате представителей, он является советником руководителей белорусского парламента. Однако официально подтвердить эту информацию не удалось.
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Борисюк возглавил Ассоциацию таможенных представителей Беларуси, Озерец нашел работу в Островце.
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