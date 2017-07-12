ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экспорт белорусских услуг в США может достигнуть $500 млн

13.07.2017 10:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Экспорт белорусских услуг в США в этом году может достигнуть полумиллиарда долларов, заявил журналистам в четверг временный поверенный республики в Соединенных Штатах Павел Шидловский.

Экспорт белорусских услуг в США может достигнуть 0 млн
© Sputnik / Виктор Толочко
Минск наращивает экспорт в Россию и ЕС

В эти дни белорусские послы встречаются в Минске и обсуждают вопросы развития экспорта из республики в зарубежные страны. В четверг дипломаты встретились в белорусской торгово-промышленной палате с представителями отечественных компаний.

Как рассказал журналистам временной поверенный Беларуси в США, отношения между странами развиваются, хотя и есть нюансы.

"Есть еще определенные стереотипы и не полностью сняты американские санкции. Мы работаем, чтобы они были сняты полностью", — отметил Шидловский.

По словам дипломата, за первые пять месяцев этого года экспорт из Беларуси в США вырос в два с половиной раза и достиг 80 миллионов долларов.

"Перспектива в экспорте услуг в США — 500 миллионов долларов", — отметил дипломат и добавил, что сохраняется позитивная тенденция роста экспорта IT-услуг.

Около 95% белорусского экспорта в США — именно высокие технологии. В прошлом году республика продала в США услуг на 400 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большая часть в белорусском экспорте услуг в США - высокие технологии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Немецкий бизнес заинтересован в работе в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика