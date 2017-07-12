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Экспорт белорусских услуг в США может достигнуть $500 млн
13.07.2017 10:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Экспорт белорусских услуг в США в этом году может достигнуть полумиллиарда долларов, заявил журналистам в четверг временный поверенный республики в Соединенных Штатах Павел Шидловский.
© Sputnik / Виктор Толочко
В эти дни белорусские послы встречаются в Минске и обсуждают вопросы развития экспорта из республики в зарубежные страны. В четверг дипломаты встретились в белорусской торгово-промышленной палате с представителями отечественных компаний.
Как рассказал журналистам временной поверенный Беларуси в США, отношения между странами развиваются, хотя и есть нюансы.
"Есть еще определенные стереотипы и не полностью сняты американские санкции. Мы работаем, чтобы они были сняты полностью", — отметил Шидловский.
По словам дипломата, за первые пять месяцев этого года экспорт из Беларуси в США вырос в два с половиной раза и достиг 80 миллионов долларов.
"Перспектива в экспорте услуг в США — 500 миллионов долларов", — отметил дипломат и добавил, что сохраняется позитивная тенденция роста экспорта IT-услуг.
Около 95% белорусского экспорта в США — именно высокие технологии. В прошлом году республика продала в США услуг на 400 миллионов долларов.
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Большая часть в белорусском экспорте услуг в США - высокие технологии.
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