Экспорт белорусских услуг в США может достигнуть $500 млн

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Экспорт белорусских услуг в США в этом году может достигнуть полумиллиарда долларов, заявил журналистам в четверг временный поверенный республики в Соединенных Штатах Павел Шидловский.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск наращивает экспорт в Россию и ЕС

В эти дни белорусские послы встречаются в Минске и обсуждают вопросы развития экспорта из республики в зарубежные страны. В четверг дипломаты встретились в белорусской торгово-промышленной палате с представителями отечественных компаний.

Как рассказал журналистам временной поверенный Беларуси в США, отношения между странами развиваются, хотя и есть нюансы.

"Есть еще определенные стереотипы и не полностью сняты американские санкции. Мы работаем, чтобы они были сняты полностью", — отметил Шидловский.

По словам дипломата, за первые пять месяцев этого года экспорт из Беларуси в США вырос в два с половиной раза и достиг 80 миллионов долларов.

"Перспектива в экспорте услуг в США — 500 миллионов долларов", — отметил дипломат и добавил, что сохраняется позитивная тенденция роста экспорта IT-услуг.

Около 95% белорусского экспорта в США — именно высокие технологии. В прошлом году республика продала в США услуг на 400 миллионов долларов.