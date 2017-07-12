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Немецкий бизнес заинтересован в работе в Беларуси
13.07.2017 10:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл – Sputnik. Бизнесмены из Германии заинтересованы в развитии отношений с Беларусью и другими странами Восточной Европы, сообщил журналистам в четверг Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в ФРГ Денис Сидоренко.
© Фото: пресс-служба Президента
Среди европейских стран Германия – один из ключевых инвесторов в Беларуси, отметил дипломат.
"На фоне нормализации отношений с Евросоюзом повысился интерес немецких партнеров, в том числе к общим проектам", – сказал Сидоренко.
По его словам, товарооборот между странами увеличивается – с начала текущего года этот показатель вырос на 23%. "У немецких бизнесменов есть интерес к развитию сотрудничества с востоком – с Россией, Беларусью", — заверил посол.
Заинтересованы представители немецкого бизнеса и в международных проектах, реализуемых с участием Беларуси, том числе белорусско-китайским индустриальным парком "Великий камень" и китайской инициативой "Один пояс – один путь".
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Товарооборот между Беларусью и Германией с начала текущего года увеличился на 23%.
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