Немецкий бизнес заинтересован в работе в Беларуси

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Бизнесмены из Германии заинтересованы в развитии отношений с Беларусью и другими странами Восточной Европы, сообщил журналистам в четверг Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в ФРГ Денис Сидоренко.



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Среди европейских стран Германия – один из ключевых инвесторов в Беларуси, отметил дипломат.

"На фоне нормализации отношений с Евросоюзом повысился интерес немецких партнеров, в том числе к общим проектам", – сказал Сидоренко.

По его словам, товарооборот между странами увеличивается – с начала текущего года этот показатель вырос на 23%. "У немецких бизнесменов есть интерес к развитию сотрудничества с востоком – с Россией, Беларусью", — заверил посол.

Заинтересованы представители немецкого бизнеса и в международных проектах, реализуемых с участием Беларуси, том числе белорусско-китайским индустриальным парком "Великий камень" и китайской инициативой "Один пояс – один путь".