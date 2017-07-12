ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский дипломат в США: Страна работает над полным снятием американских санкций

13.07.2017 10:54 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь работает над полным снятием американских санкций. Об этом заявил сегодня журналистам временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский, передает корреспондент БЕЛТА.


Павел Шидловский. Фото: www.pressdemocrat.com

«Отношения между Беларусью и США развиваются. Этот процесс носит достаточно устойчивый характер. Нормализация происходит в течение последних нескольких лет. Идет движение навстречу, но есть еще определенные стереотипы, еще не полностью сняты американские санкции. Они приостановлены в отношении предприятий „Белнефтехима“. Мы работаем над тем, чтобы эти санкции были сняты полностью», — отметил Павел Шидловский.

По его словам, улучшение атмосферы двусторонних отношений Беларуси и США позволяет развивать сотрудничество по целому ряду направлений, в том числе торгово-экономическому и инвестиционному.

«Мы налаживаем диалог с новой администрацией президента США. Состоялся визит заместителя министра иностранных дел Беларуси, политические консультации с Госдепартаментом. Позитивные контакты с Госдепартаментом, другими структурами США продолжаются. США поддерживают суверенитет и независимость Беларуси, и составной частью этой поддержки является поддержка экономической независимости. Соответственно, экономические контакты между двумя странами развиваются», — добавил Павел Шидловский.

Напомним, в апреле этого года США продлили приостановку санкцийв отношении некоторых белорусских предприятий. Это «Белнефтехим» и ее филиал в США (Belneftekhim USA), «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», ОАО «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно». А 14 июня президент США в очередной раз на год продлил санкци против белорусских властей.

На днях член сената конгресса США и делегат сессии ПА ОБСЕ Роджер Уикер рассказал, что нужно сделать Беларуси для отмены американских санкций. Среди первых мер, которые могут привести к улучшению двусторонних отношений между Беларусью и США, он назвал регистрацию неправительственных организаций и политических партий. По словам политика, об этом он говорил и лично Александру Лукашенко во время недавней встречи.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Отношения между Беларусью и США развиваются. Этот процесс носит достаточно устойчивый характер. Нормализация происходит в течение последних нескольких лет", -...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Экспорт белорусских услуг в США может достигнуть $500 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика