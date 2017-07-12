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Белорусский дипломат в США: Страна работает над полным снятием американских санкций
13.07.2017 10:54 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь работает над полным снятием американских санкций. Об этом заявил сегодня журналистам временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский, передает корреспондент БЕЛТА.
«Отношения между Беларусью и США развиваются. Этот процесс носит достаточно устойчивый характер. Нормализация происходит в течение последних нескольких лет. Идет движение навстречу, но есть еще определенные стереотипы, еще не полностью сняты американские санкции. Они приостановлены в отношении предприятий „Белнефтехима“. Мы работаем над тем, чтобы эти санкции были сняты полностью», — отметил Павел Шидловский.
По его словам, улучшение атмосферы двусторонних отношений Беларуси и США позволяет развивать сотрудничество по целому ряду направлений, в том числе торгово-экономическому и инвестиционному.
«Мы налаживаем диалог с новой администрацией президента США. Состоялся визит заместителя министра иностранных дел Беларуси, политические консультации с Госдепартаментом. Позитивные контакты с Госдепартаментом, другими структурами США продолжаются. США поддерживают суверенитет и независимость Беларуси, и составной частью этой поддержки является поддержка экономической независимости. Соответственно, экономические контакты между двумя странами развиваются», — добавил Павел Шидловский.
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"Отношения между Беларусью и США развиваются. Этот процесс носит достаточно устойчивый характер. Нормализация происходит в течение последних нескольких лет", -...
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