Белорусский дипломат в США: Страна работает над полным снятием американских санкций

Беларусь работает над полным снятием американских санкций. Об этом заявил сегодня журналистам временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский, передает корреспондент БЕЛТА.



Павел Шидловский. Фото: www.pressdemocrat.com

«Отношения между Беларусью и США развиваются. Этот процесс носит достаточно устойчивый характер. Нормализация происходит в течение последних нескольких лет. Идет движение навстречу, но есть еще определенные стереотипы, еще не полностью сняты американские санкции. Они приостановлены в отношении предприятий „Белнефтехима“. Мы работаем над тем, чтобы эти санкции были сняты полностью», — отметил Павел Шидловский.

По его словам, улучшение атмосферы двусторонних отношений Беларуси и США позволяет развивать сотрудничество по целому ряду направлений, в том числе торгово-экономическому и инвестиционному.

«Мы налаживаем диалог с новой администрацией президента США. Состоялся визит заместителя министра иностранных дел Беларуси, политические консультации с Госдепартаментом. Позитивные контакты с Госдепартаментом, другими структурами США продолжаются. США поддерживают суверенитет и независимость Беларуси, и составной частью этой поддержки является поддержка экономической независимости. Соответственно, экономические контакты между двумя странами развиваются», — добавил Павел Шидловский.

Напомним, в апреле этого года США продлили приостановку санкций в отношении некоторых белорусских предприятий. Это «Белнефтехим» и ее филиал в США (Belneftekhim USA), «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», ОАО «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно». А 14 июня президент США в очередной раз на год продлил санкци против белорусских властей.

На днях член сената конгресса США и делегат сессии ПА ОБСЕ Роджер Уикер рассказал , что нужно сделать Беларуси для отмены американских санкций. Среди первых мер, которые могут привести к улучшению двусторонних отношений между Беларусью и США, он назвал регистрацию неправительственных организаций и политических партий. По словам политика, об этом он говорил и лично Александру Лукашенко во время недавней встречи.