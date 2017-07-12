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"Экономика на пальцах" не разделяет оптимизм властей от роста экспорта и поясняет почему
13.07.2017 11:01 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире сегодня в 15.25.
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В мае
Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Ваши мнения оставляйте ниже.
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В мае расцвел белорусский экспорт и это радует Александра Лукашенко. Но повода радовать нет совсем.
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