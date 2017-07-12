Программа появится в прямом эфире сегодня в 15.25.

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В мае расцвел белорусский экспорт и это радует Александра Лукашенко. Но если присмотреться к структуре экспорта, то поводов для радости нет совсем. Об этом и будет говорить Сергей Чалый в очередной программе «Экономика на пальцах» 13 июля в 15.25.

Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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