ДФР анонсировал новые коррупционные дела по госчиновникам

Департамент финансовых расследований заканчивает разработку выявленного ряда коррупционных преступлений госчиновников, сообщил заместитель начальника управления ДФР КГК по Минску и Минской области Александр Черезов в прямом эфире интернет-телевидения «СБ сегодня» .

«Есть интересные реализации, выявлен ряд коррупционных преступлений, думаю, мы скоро закончим разработку, — заявил Черезов. — Это госчиновники, которые выдавали на системной основе определенные разрешения, получая определенное вознаграждение». При этом он не уточнил сферы, в которых выявлены преступления, и уровень чиновников, в них замешанных.

Замначальника управления также рассказал о ходе расследования в отношении владельца такси «Алмаз» Виктора Пузикова, который подозревается в неуплате налогов. «Выручка наличкой сдавалась руководителю или доверенному лицу и скрывалась от налогообложения. Идет расследование», — рассказал Черезов.

Он также отметил, что владелец привлекал к работе нелегальных таксистов, которые не проходили медицинского освидетельствования, у не было страховки. На вопрос о том, правда ли, что в момент задержания Пузикова в офисе раздались аплодисменты, представитель ДФР отметил только, что «принимали нас хорошо».