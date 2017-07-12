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ДФР анонсировал новые коррупционные дела по госчиновникам
13.07.2017 11:20 — Новости Экономики | Tut.by
Департамент финансовых расследований заканчивает разработку выявленного ряда коррупционных преступлений госчиновников, сообщил заместитель начальника управления ДФР КГК по Минску и Минской области Александр Черезов в прямом эфире
«Есть интересные реализации, выявлен ряд коррупционных преступлений, думаю, мы скоро закончим разработку, — заявил Черезов. — Это госчиновники, которые выдавали на системной основе определенные разрешения, получая определенное вознаграждение». При этом он не уточнил сферы, в которых выявлены преступления, и уровень чиновников, в них замешанных.
Замначальника управления также рассказал о ходе расследования в отношении владельца такси «Алмаз» Виктора Пузикова, который подозревается в неуплате налогов. «Выручка наличкой сдавалась руководителю или доверенному лицу и скрывалась от налогообложения. Идет расследование», — рассказал Черезов.
Он также отметил, что владелец привлекал к работе нелегальных таксистов, которые не проходили медицинского освидетельствования, у не было страховки. На вопрос о том, правда ли, что в момент задержания Пузикова в офисе раздались аплодисменты, представитель ДФР отметил только, что «принимали нас хорошо».
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Замначальника управления также рассказал о ходе расследования в отношении владельца такси "Алмаз" Виктора Пузикова, который подозревается в неуплате налогов.
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