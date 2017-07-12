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Новый формат «свободного» рояля: у ратуши пройдет музыкальная «битва»!

13.07.2017 11:21 — Новости Экономики | БДГ  
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В субботу в рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» пройдет уже полюбившийся всем «свободный» рояль.

В этом году проект получит продолжение в необычном формате импровизационного баттла – теперь роялей будет не один, а два! Состязание «свободных» роялей пройдет 15 июля на площади у ратуши с 10:00 до 12:00.

Третий год подряд «свободный» рояль не только открывает жителям и гостям Минска новые имена и необычные интерпретации хорошо знакомых произведений, но и дает возможность всем желающим – взрослым и детям, профессиональным музыкантам и начинающим исполнителям – сыграть любимую композицию на «свободном» рояле.

А уже в 20:30 состоится второй концерт «Классики у ратуши с velcom», который получил название «Дирижеры настроения». На нем прозвучат фрагменты из оперетт несравненных композиторов Иоганна Штрауса, Имре Кальмана и их оркестровая музыка. Незабываемое звучание голосов, которое в заключении вечера подарит слушателям Государственный камерный хор Республики Беларусь, поможет в полной мере ощутить величие бессмертной классики.

Не упустите свой шанс войти в музыкальную историю Минска!

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу в рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» пройдет уже полюбившийся всем «свободный» рояль.

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