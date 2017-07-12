Беларусь пригласит на учения «Запад-2017» наблюдателей из ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Красного креста, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, а также военных атташе, аккредитованных при посольствах в Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик на брифинге.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мирончик повторил, что учения «Запад-2017» носят плановый характер и не несут кому-либо угрозы. А еще в конце 2016 года Беларусь уведомила все страны ОБСЕ о предстоящих учениях, как этого требует Венский документ 2011 год о мерах укрепления доверия и безопасности.

— Не позднее чем за 42 дня до начала мероприятия государствам-участникам ОБСЕ будет направлена вся необходимая информация по учениям.

Пресс-секретарь МИД также рассказал, что вчера на полях саммита по сотрудничеству и безопасности ОБСЕ замначальника Генштаба ВС Беларуси сделал « развернутый брифинг , посвященный учениям».

— Официально и на высоком уровне государствам ОБСЕ была представлена информация о замысле и сценарии учений, их основных целях и задачах, местах проведения, силах и средствах, которые будут задействованы. На площадке ОБСЕ мы еще раз особо подчеркнули, что учения «Запад-2017» носят исключительно оборонительный характер.

Общая численность участвующих войск не превысит 13 тысяч человек, а значит, по Венскому документу, Беларусь не обязана приглашать международных наблюдателей, отметил Мирончик.

— В то же время, руководствуясь принципом транспарентности и действуя в духе доброй воли, Беларусь в инициативном порядке направляет приглашения для участия в наблюдении в активной фазе учений представителям международных организаций.

По словам пресс-секретаря, приглашения будут отправлены ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Международному комитет Красного креста, военным атташе, аккредитованным при посольствах в Беларуси, военным наблюдателям от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии.

— Поэтому озабоченности и опасения некоторых стран и политиков носят абсолютно искусственный характер и свойственны более временам холодной войны, чем нынешней реальной ситуации. Пора прекращать искать черную кошку в черной комнате. Ее там нет. Насколько мне известно, буквально сегодня по линии Минобороны будут направлены приглашения.

Уже несколько месяцев дипломаты и чиновники из Украины , Литвы и Эстонии высказывают различные опасения из-за учений: начиная от упреков в агрессивной направленности, до подозрений в том, что на самом деле Россия введет больше, чем 3 тысячи заявленных военнослужащих, или оставит здесь свое вооружение и военную технику.