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МИД: Мы не обязаны приглашать наблюдателей на учения "Запад-2017", но сделаем это
13.07.2017 11:53 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь пригласит на учения «Запад-2017» наблюдателей из ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Красного креста, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, а также военных атташе, аккредитованных при посольствах в Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик на брифинге.
Мирончик повторил, что учения «Запад-2017» носят плановый характер и не несут кому-либо угрозы. А еще в конце 2016 года Беларусь уведомила все страны ОБСЕ о предстоящих учениях, как этого требует Венский документ 2011 год о мерах укрепления доверия и безопасности.
— Не позднее чем за 42 дня до начала мероприятия государствам-участникам ОБСЕ будет направлена вся необходимая информация по учениям.
Пресс-секретарь МИД также рассказал, что вчера на полях саммита по сотрудничеству и безопасности ОБСЕ замначальника Генштаба ВС Беларуси сделал «
— Официально и на высоком уровне государствам ОБСЕ была представлена информация о замысле и сценарии учений, их основных целях и задачах, местах проведения, силах и средствах, которые будут задействованы. На площадке ОБСЕ мы еще раз особо подчеркнули, что учения «Запад-2017» носят исключительно оборонительный характер.
Общая численность участвующих войск не превысит 13 тысяч человек, а значит, по Венскому документу, Беларусь не обязана приглашать международных наблюдателей, отметил Мирончик.
— В то же время, руководствуясь принципом транспарентности и действуя в духе доброй воли, Беларусь в инициативном порядке направляет приглашения для участия в наблюдении в активной фазе учений представителям международных организаций.
По словам пресс-секретаря, приглашения будут отправлены ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Международному комитет Красного креста, военным атташе, аккредитованным при посольствах в Беларуси, военным наблюдателям от Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии.
— Поэтому озабоченности и опасения некоторых стран и политиков носят абсолютно искусственный характер и свойственны более временам холодной войны, чем нынешней реальной ситуации. Пора прекращать искать черную кошку в черной комнате. Ее там нет. Насколько мне известно, буквально сегодня по линии Минобороны будут направлены приглашения.
Уже несколько месяцев дипломаты и чиновники из
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Пресс-секретарь ведомства призвал западных политиков "не искать черную кошку в темной комнате" в связи с учениями "Запад-2017".
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