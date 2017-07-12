Автофестиваль SunDay 2017 пройдет при поддержке Bosch

Восьмой Международный автофестиваль SunDay 2017 пройдет в Гродно 15 июля, хедлайнером мероприятия станет группа «Ляпис 98» во главе с Сергеем Михалком.

15 июля 2017 г. в Гродно состоится VIII Международный автофестиваль SunDay 2017. Организаторами мероприятия являются Гродненский райисполком и клуб «АвтоГродно». Bosch традиционно поддерживает крупнейшие события данной направленности в Беларуси и выступит в качестве партнера фестиваля.

Площадкой для проведения фестиваля станет территория «Старого аэропорта» (Беларусь, Гродненский район, д. Каролино). Посетителей и участников мероприятия ждет организованные зоны питания, парковки и развлечений.

Гостей автофестиваля SunDay 2017 ожидает яркая и насыщенная развлекательная программа. В этом году после официального открытия (14.00) гостей ждет еще более зрелищная демонстрация редчайших автомобилей из номинаций «Тюнинг», «Ретро», «Янгтаймеры», «Аэрография и винилография», «Боевые машины», «Кастом проекты» и «Автозвук». Увлечь каждого посетителя помогут новые зрелища и конкурсы: Конкурс красоты «Мисс Сандей 2017». Конкурс на самый громкий выхлоп, выступление радиомоделей, яркие конкурсы со зрителями, выход автоклубов на сцену, розыгрыши ценных подарков и многое другое.

Хедлайнером фестиваля выступит группа «Ляпис 98» во главе с Сергеем Михалком! Семьям, компаниям друзей и просто любителям активного отдыха представится также возможность посетить спортивный городок и площадки с бесплатными веселыми играми.

Ночью атмосферу драйва подхватят профессиональные диджеи и продолжат фест до самого утра. Завершится мероприятие грандиозным ночным Open Air! Ожидается, что в этом году фестиваль SunDay 2017 посетит не менее 20 тыс. гостей.

Компания Bosch — партнер автофестиваля SunDay 2017 — установит специальный стенд, где каждый посетитель будет иметь возможность пополнить запасы энергии своих мобильных телефонов и прочих гаджетов. В этом году компания Bosch отмечает 90 лет с начала производства АКБ специально для автомобилей, поэтому исполнение зарядного стенда в виде гигантского аккумулятора является символичной отсылкой к данному событию.