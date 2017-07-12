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Загородная недвижимость в июне: сезонный рост спроса привел к остановке снижения цен
13.07.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Спрос восстанавливается
Ситуация на рынке загородной недвижимости подвержена сезонности: спрос в весенне-летний период может в 2-2,5 раза превышать зимние показатели. С каждым месяцем 2017 года число сделок-купли продажи увеличивалось. В мае спрос на недвижимость в Минском районе вырос на 8% по сравнению с апрелем и на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество сделок в мае оказалось самым высоким с декабря 2014 года и есть все шансы, что в июне этот уровень будет превышен (июньские данные пока неполные).
По итогам прошедшей весны можно утверждать, что покупательская активность вернулась на траекторию меленного роста. Тем не менее, до докризисных показателей рынку загородной недвижимости ещё очень далеко. В мае 2014 года в Минском районе зарегистрировали на 40% больше сделок, чем сейчас.
Очередной рекорд предложения
Три месяца подряд на рынке загородной недвижимости обновляется исторический максимум по числу выставленных на продажу объектов. За июнь предложение выросло на 2,1%, что по меркам прошлых месяцев является довольно скромным показателем. Напомним, в мае предложение увеличилось на 14%, а в апреле на 10%.
Предложение всегда активно растёт весной, пик приходится на май-июль, после чего начинается сезонный спад. В этом смысле 2017 год ничем не отличается от предыдущих, но рекордный объём предложения указывает на хронические сложности с продажей объектов.
В июне рынок пополнялся преимущественно участками (+3,6%) и дачами (+3,0%). Количество домов, возведённых после 2000 года, практически не изменилось (+0,1%). Что касается более “старых” и недостроенных домов, то здесь зафиксированы первые с начала года случаи сокращения предложения (на 0,2% и 1,1% соответственно).
В радиусе 25 километров от столицы предложение стабилизировалось, на большем удалении (25-50 км) оно выросло на 7%. Сокращение предложения зафиксировано на Раковском и Московском направлениях.
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Обвальное падение цен остановилось
Если весной, на фоне обострившегося притока новых объектов, цены на загородную недвижимость падали почти повсеместно, то в июне ценовая динамика была уже не столь однозначной. Дачи стали единственным сегментом, где снижение цен продолжилось (-2,9%). Средняя цена участков и современных домов осталась неизменной, а подорожали, как ни странно, наименее ликвидные “недострои” и дома, возведённые до 2000 года.
Не стоит забывать, что речь идёт о средних ценах предложения. Фактические суммы, фигурирующие в сделках, как правило, заметно ниже. На волне повышенного спроса летом продавцы могли немного откорректировать цены в сторону повышения. Но реальность такова, что абсолютное большинство выставленных сегодня на продажу объектов в 2017 году проданы не будут. Причина банальна – на одного покупателя приходится несколько десятков продавцов.
Тем не менее, по ряду престижных направлений наметившийся перелом в ценовой динамике может быть вполне реальным. Речь идет о Брестском, Логойском, Раковском и Московском выездах из города в пределах 10-километровой зоны от кольцевой. В июне цены здесь увеличились в среднем на 1,5%.
Дома в Минске
Предложение домов в черте города также достигло нового максимума. По сравнению с маем выставленных на продажу объектов стало больше на 1,6%, а в годовом выражении рост составляет внушительные 15,4%. В отличие от пригородной зоны цены на дома в Минске продолжили падать, причем скорость снижения с наступлением лета даже выросла. За июнь средняя цена “квадрата” опустилась на 2,3%.
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