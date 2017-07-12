Загородная недвижимость в июне: сезонный рост спроса привел к остановке снижения цен

Спрос восстанавливается Ситуация на рынке загородной недвижимости подвержена сезонности: спрос в весенне-летний период может в 2-2,5 раза превышать зимние показатели. С каждым месяцем 2017 года число сделок-купли продажи увеличивалось. В мае спрос на недвижимость в Минском районе вырос на 8% по сравнению с апрелем и на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество сделок в мае оказалось самым высоким с декабря 2014 года и есть все шансы, что в июне этот уровень будет превышен (июньские данные пока неполные). Схожая ситуация наблюдалась в соседних с Минским районах, где в мае спрос вырос на 12%. По итогам прошедшей весны можно утверждать, что покупательская активность вернулась на траекторию меленного роста. Тем не менее, до докризисных показателей рынку загородной недвижимости ещё очень далеко. В мае 2014 года в Минском районе зарегистрировали на 40% больше сделок, чем сейчас.

Очередной рекорд предложения Три месяца подряд на рынке загородной недвижимости обновляется исторический максимум по числу выставленных на продажу объектов. За июнь предложение выросло на 2,1%, что по меркам прошлых месяцев является довольно скромным показателем. Напомним, в мае предложение увеличилось на 14%, а в апреле на 10%. Предложение всегда активно растёт весной, пик приходится на май-июль, после чего начинается сезонный спад. В этом смысле 2017 год ничем не отличается от предыдущих, но рекордный объём предложения указывает на хронические сложности с продажей объектов. В июне рынок пополнялся преимущественно участками (+3,6%) и дачами (+3,0%). Количество домов, возведённых после 2000 года, практически не изменилось (+0,1%). Что касается более “старых” и недостроенных домов, то здесь зафиксированы первые с начала года случаи сокращения предложения (на 0,2% и 1,1% соответственно). В радиусе 25 километров от столицы предложение стабилизировалось, на большем удалении (25-50 км) оно выросло на 7%. Сокращение предложения зафиксировано на Раковском и Московском направлениях.

Наведите курсор на интересующую часть карты, чтобы получить детальную информацию. Обратите внимание, что у карты 3 слоя: дома, участки и дачи. Обвальное падение цен остановилось Если весной, на фоне обострившегося притока новых объектов, цены на загородную недвижимость падали почти повсеместно, то в июне ценовая динамика была уже не столь однозначной. Дачи стали единственным сегментом, где снижение цен продолжилось (-2,9%). Средняя цена участков и современных домов осталась неизменной, а подорожали, как ни странно, наименее ликвидные “недострои” и дома, возведённые до 2000 года. Не стоит забывать, что речь идёт о средних ценах предложения. Фактические суммы, фигурирующие в сделках, как правило, заметно ниже. На волне повышенного спроса летом продавцы могли немного откорректировать цены в сторону повышения. Но реальность такова, что абсолютное большинство выставленных сегодня на продажу объектов в 2017 году проданы не будут. Причина банальна – на одного покупателя приходится несколько десятков продавцов. Тем не менее, по ряду престижных направлений наметившийся перелом в ценовой динамике может быть вполне реальным. Речь идет о Брестском, Логойском, Раковском и Московском выездах из города в пределах 10-километровой зоны от кольцевой. В июне цены здесь увеличились в среднем на 1,5%.



Дома в Минске Предложение домов в черте города также достигло нового максимума. По сравнению с маем выставленных на продажу объектов стало больше на 1,6%, а в годовом выражении рост составляет внушительные 15,4%. В отличие от пригородной зоны цены на дома в Минске продолжили падать, причем скорость снижения с наступлением лета даже выросла. За июнь средняя цена “квадрата” опустилась на 2,3%.