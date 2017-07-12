Яндекс и Uber объединяют бизнесы по онлайн-заказу поездок

Яндекс (NASDAQ:YNDX) и Uber подписали соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане в соcтаве новой компании. В нее также перейдет сервис UberEATS в указанных странах.

По условиям соглашения, Uber и Яндекс инвестируют соответственно 225 млн и 100 млн долларов США в новую компанию, оценивая её в 3,725 миллиарда долларов США. С учетом этих вложений и возможных корректировок на момент закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать Яндексу, 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Возглавит компанию генеральный директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян.

Новая компания будет использовать технологии и знания Яндекса в области картографического и навигационного сервисов и поисковых систем и опыт Uber как мирового лидера среди онлайн-сервисов для заказа поездок. Это позволит создать еще более динамично развивающийся и устойчивый бизнес, который отвечает всем потребностям пользователей и водителей, а также помогает развитию транспортной инфраструктуры городов и регионов.

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и Яндекс.Такси, и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу, что позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом.

«Партнерство с Uber поможет быстрее расширять географию бизнеса и улучшать качество сервиса, — комментирует Тигран Худавердян, генеральный директор Яндекс.Такси. — Наши компании суммарно обеспечивают более 35 миллионов поездок в месяц, и их количество выросло на 400% год к году. С момента основания Яндекс.Такси в 2011 году к сервису подключилось несколько сотен тысяч водителей, мы создали успешный сервис заказов такси в России и еще в пяти странах. Это позволило нам завоевать доверие у десятков миллионов людей, и мы рады продолжить работу вместе с Uber».

«Это объединение выгодно не только обеим компаниям, но главное — пользователям, водителям и городам, — добавляет Пьер-Димитрий Гор-Коти (Pierre-Dimitri Gore-Coty), глава Uber в регионе Европа, Ближний Восток и Африка. — ».

Сделка одобрена советами директоров Uber и Яндекса. Она подлежит согласованию с регулирующими органами, а ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2017 года.

Об Uber

Uber – международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с водителем.

Миссия Uber – сделать передвижение по городу простым, надежным и доступным для всех жителей. Мы начали работу в 2009 году с решения несложной задачи – заказа машины несколькими касаниями экрана смартфона. Спустя 7 лет, обеспечив более пяти миллиардов поездок по всему миру, мы работаем над более серьезным вызовом – снижением пробок и загрязнения атмосферы в городах за счет более рационального использования автомобилей.