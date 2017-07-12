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ЕРИП ответил на критику о "завышенной комиссии"

13.07.2017 15:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл — Sputnik. Комиссия ЕРИП с любой оплаты составляет всего 0,1%, заявил в четверг исполнительный директор НКФО "ЕРИП" Владимир Русин.

Торговые организации в июле пожаловались в Национальный банк на завышенные тарифы эквайринга банков и ЕРИП. По мнению организаций, тарифы препятствуют развитию бизнеса в республике и являются несправедливыми.

"При вхождении в систему ЕРИП любая организация существенно сокращает свои расходы на создание и поддержание инфраструктуры приема платежей в свою пользу. И Единое расчетное информационное пространство — это не один банк, в котором организация обслуживается, это 23 банка со всеми своими отделениями, банкоматами, платежными терминалами, все отделения Белпочты", — прокомментировал заявления торговых организаций представитель ЕРИП.

Как подчеркнули в организации, комиссия ЕРИП составляет всего 0,1% от суммы платежа.

"Кроме того, в настоящее время около 17% от общего объема платежей осуществляются без уплаты вознаграждения как в адрес НКФО "ЕРИП", так и в адрес банка (платежи в бюджет)", — добавили в учреждении.

Максимальное значение комиссии за оплату услуг в ЕРИП — два процента, и подобный размер может быть только при отсутствии договора на прием платежей.

В организации уверены, что предприятия торговли не увеличивают своих затрат.

Представители банковских кругов пока не комментировали заявления о завышенных тарифах на эквайринг.

 
Теги: Минск
 
 
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В последнее время несколько торговых организаций пожаловались в Нацбанк на тарифы эквайринга белорусских банков.

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