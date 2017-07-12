А выглядит - неплохо. Почему рост экономики неустойчив, а рынок труда и вовсе депрессивен

В Беларуси в первом кварта экономика росла, но устойчивость восстановления вызывает сомнения, причем, несмотря на рост реальной зарплаты, на рынке труда сохраняются характеристики депрессивности. Об этом сообщается в квартальном обзоре центра экономических исследований Beroc.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В первом квартале экономика Беларуси продемонстрировала скромный рост на 0,3% при сохраняющемся сжатии внутреннего спроса. Это означает, что основным движущим фактором роста был внешний спрос. Более того, такие результаты достигнуты на фоне ограничений поставок российской нефти, то есть темп прироста мог быть еще большим. Однако разложение роста на структурные и циклические факторы показывают, что существенное ускорение роста выпуска объясняется циклическим всплеском, обусловленным в основном потреблением домашних хозяйств. «Такая картина скорее свидетельствует о неустойчивости восстановления», — предупреждают эксперты.

Причем если рост потребления будут «подгонять» искусственным ростом доходов, то это обусловит рост удельных издержек на труд, снижая конкурентоспособность национальных производителей, — констатирует Beroc. Кроме того, вероятен рост спроса на импорт и появление новых импульсов давления на потребительские цены. В результате реальный рост потребления будет ограничен.

В Обзоре подчеркнуто, что бизнес-модели большой группы предприятий остаются принципиально несостоятельными: они неконкурентоспособны без мер прямой и косвенной господдержки, искусственного обеспечения спроса на свою продукцию. «Большинство таких предприятий за счет половинчатых мер по ограничению издержек, диверсификации рынков, а также некоторого улучшения внешней конъюнктуры смогли улучшить текущие результаты своей деятельности и нарастить выпуск. Но груз накопленных долгов продолжает довлеть над ними, а конъюнктурные улучшения в большинстве случаев недостаточны для того, чтобы разрешить проблемы с избыточной долговой нагрузкой. Даже незначительное ухудшение внешней конъюнктуры, увеличение выплат по долгам и т.п. может привести к быстрому сворачиванию выпуска этих предприятий, обращая вспять наметившееся в национальной экономике восстановление», — полагают специалисты.

Дно спада в потреблении пройдено

В первом квартале впервые после долгого периода снижения (с четвертого квартала 2014 года) наметился рост потребления домашних хозяйств. Это, считает Beroc, вызвано двумя причинами. Во-первых, сохраняется тенденция снижения нормы сбережения. То есть многие семьи рассматривают произошедший за последние годы спад потребления как весьма чувствительный и готовы ощутимо изменять свои предпочтения, чтобы не допустить дальнейшего снижения. Во-вторых, в первом квартале впервые за долгий период наметилась положительная динамика реальной зарплаты.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При этом наметилась смена ролей внутреннего и внешнего спроса в обеспечении прироста ВВП. Благодаря потреблению «пальма первенства» переходит к внутреннему спросу. Это начинает приводить к ухудшению состояния чистого экспорта (за счет роста спроса на импорт) и формированию импульсов давления на цены и обменный курс. Эти тенденции автоматически ограничат темп прироста ВВП и будут придавать ему неустойчивость, отмечают специалисты.

Эксперты обращают внимание на то, что инфляция снизилась до беспрецедентно низкого по белорусским меркам уровня. Например, показатели с учетом сезонной корректировки оценивают годовой темп инфляции в первом квартале на уровне ниже 3%. «Интерпретировать низкую инфляцию можно двояко. С одной стороны, можно вести речь об успехе политики Нацбанка. С другой стороны, низкую инфляцию можно назвать отражением депрессивного состояния спроса», — считают аналитики Beroc.

Реагируя на замедляющуюся инфляцию, Нацбанк в первом квартале активно снижал ставку рефинансирования, опустившуюся на 3 процентных пункта до 15% годовых (на 13 июня — уже 13% годовых). Однако это не привело к существенному снижению реальных процентных ставок по кредитам. Во-первых, банки снижали свои ставки не столь активно, несмотря на большие объемы избытка ликвидности. Во-вторых, снижение инфляции оказалось для ряда сегментов рынка большим, нежели снижение номинальных процентных ставок. «Эти тенденции отражают неспособность монетарной политики противостоять структурным слабостям национальной экономики», — констатируют эксперты.

При этом главной угрозой финансовой стабильности Беларуси становится обремененность госдолгом: в среднесрочной перспективе Беларусь в рамках обслуживания и погашения госдолга должна выплатить весьма существенные суммы, причем номинированные в основном в иностранной валюте. Например, в нынешнем году выплатить придется около 3,4 млрд долларов или около 20% ожидаемых доходов консолидированного бюджета. При этом величина валютных поступлений бюджета существенно меньше — в районе 1,5 млрд долларов. «Это порождает постоянную потребность в рефинансировании госдолга. Избавление от излишней долговой обремененности вряд ли возможно в обозримой перспективе и это проблема превращается в ключевую угрозу финансовой стабильности», — поясняют специалисты.

Рынок труда остается в депрессии

Несмотря на прекращение спада выпуска в начале года, рынок труда продолжает демонстрировать спад, отмечают в Beroc. Число принятых на работу все еще ниже числа уволенных. «Громкие заявления властей о победе над безработицей к 1 мая, и о зарплате в 1000 рублей или 500 долларов к концу года не находили отражения в данных за 1 квартале. Проблемы на рынке труда вкупе с уличными протестами заставили власти приостановить действие декрета о социальном иждивенчестве», — констатируется в обзоре.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В первом квартале впервые с 2013 г выросла средняя реальная зарплата. Однако неустойчивость восстановления экономики в целом, а также чувствительность конкурентоспособности фирм к росту зарплат означают, что естественным образом всплеск реальной зарплаты в начале года не трансформируется в ее устойчивый рост, полагают эксперты. «Вместе с тем, для предотвращения социальной напряженности рост реальных доходов — важная задача повестки дня», — отмечают они.

Например, в стране обозначилась тенденция роста бедности: в первом квартале она выросла до 6% (5,4% годом ранее). Самый высокий уровень бедности традиционно зафиксирован в Брестской и Гомельской областях (8,7 и 8,1% соответственно). Учитывая значительный разрыв между городским и сельским населением, можно ожидать, что уровень бедности в сельских районах этих областей составляет 15−20%, прогнозируют эксперты.