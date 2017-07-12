МИНСК, 13 июл — Sputnik. Минимальная заработная плата (МЗП), зарплата бюджетникам, стипендии и довольствие военным за июль 2017 года индексироваться не будут, сообщили в министерстве труда и социальной защиты Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Малашко: зарплата врачей с начала года выросла на 2-3%

Это связано с тем, что индекс потребительских цен не превысил пятипроцентного порога к январю 2017 года — месяцу пересмотра денежных доходов.

Между тем закон "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" предусматривает корректировку величин доходов физических лиц, которые они получают из бюджета, только в том случае если уровень инфляции с момента предыдущей индексации превышает 5%.

Порог взят не был, поэтому доходы бюджетникам индексировать не будут.

Прежней останется и "минималка". Последний раз ее индексировали в январе. В настоящее время минимальная заработная плата, установленная правительством с 1 января, составляет 265 рублей.

Минимальная зарплата представляет собой государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда. Наниматель не имеет права платить работнику меньше этого размера.