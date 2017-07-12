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"Минималку" и доходы за июль индексировать не будут

13.07.2017 15:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл — Sputnik. Минимальная заработная плата (МЗП), зарплата бюджетникам, стипендии и довольствие военным за июль 2017 года индексироваться не будут, сообщили в министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

"Минималку" и доходы за июль индексировать не будут
© Sputnik / Виктор Толочко
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Это связано с тем, что индекс потребительских цен не превысил пятипроцентного порога к январю 2017 года — месяцу пересмотра денежных доходов.

Между тем закон "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" предусматривает корректировку величин доходов физических лиц, которые они получают из бюджета, только в том случае если уровень инфляции с момента предыдущей индексации превышает 5%.

Порог взят не был, поэтому доходы бюджетникам индексировать не будут.

Прежней останется и "минималка". Последний раз ее индексировали в январе. В настоящее время минимальная заработная плата, установленная правительством с 1 января, составляет 265 рублей.

Минимальная зарплата представляет собой государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда. Наниматель не имеет права платить работнику меньше этого размера.

 
Теги: Минск
 
 
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Не изменятся зарплаты, стипендии и довольствия военным; инфляция в июне не превысила 5% к январю 2017 года - месяцу пересмотра денежных доходов.

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