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Курсы валют: доллар и евро подешевели
13.07.2017 15:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг.
Нацбанк установил официальные курсы валют на пятницу:
Таким образом, доллар несколько подешевел по итогам валютных торгов 13 июля. Евро стал дешевле практически на полторы копейки и "отыграл" свой резкий рост накануне. Стоимость российского рубля возросла второй день подряд.
К корзине валют белорусский рубль в четверг стал дешевле на 0,04%, с начала месяца — на 0,93%.
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На валютных торгах в четверг стоимость доллара и евро снизилась.
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