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Курсы валют: доллар и евро подешевели

13.07.2017 15:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг.

Нацбанк установил официальные курсы валют на пятницу:

  • Доллар США — 1,9726
  • Евро — 2,2514
  • 100 российских рублей — 3,2783

Таким образом, доллар несколько подешевел по итогам валютных торгов 13 июля. Евро стал дешевле практически на полторы копейки и "отыграл" свой резкий рост накануне. Стоимость российского рубля возросла второй день подряд.

К корзине валют белорусский рубль в четверг стал дешевле на 0,04%, с начала месяца — на 0,93%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На валютных торгах в четверг стоимость доллара и евро снизилась.

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