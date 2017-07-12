Курсы валют: доллар и евро подешевели

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг.

Нацбанк установил официальные курсы валют на пятницу:

Доллар США — 1,9726

Евро — 2,2514

100 российских рублей — 3,2783

Таким образом, доллар несколько подешевел по итогам валютных торгов 13 июля. Евро стал дешевле практически на полторы копейки и "отыграл" свой резкий рост накануне. Стоимость российского рубля возросла второй день подряд.

К корзине валют белорусский рубль в четверг стал дешевле на 0,04%, с начала месяца — на 0,93%.