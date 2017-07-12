В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дорога сама себя ремонтирует Около века назад русский изобретатель Александр Игнатьев, по образованию биолог, изучая механизм самозатачивания когтей и зубов хищников, создал...

Около века назад русский изобретатель Александр Игнатьев, по образованию биолог, изучая механизм самозатачивания когтей и зубов хищников, создал самозатачивающиеся инструменты. Сегодня в сети Интернет можно встретить информацию о том, что возможно самовосстановление материалов не только поврежденных колготок, но и пробитых топливных баков воздушных судов. Со времени же появления асфальтобетонных дорожных покрытий головной болью и дорожников, и транспортников была необходимость непрерывного ямочного ремонта. Разумеется, ученые всего мира давно задумывались над тем, возможны ли сами себя ремонтирующие дороги. В настоящее время работы в данном направлении ведутся в российском Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС.Каковая аббревиатура расшифровывается, как известно, как Московский институт стали и сплавов. В журнале Composites Science and Technology появилась информация о том, что ученые данного университета разработали технологию производства самовосстанавливающихся асфальто-бетонных материалов для дорожного покрытия.Новый метод ликвидации трещин дорожного полотна позволит сократить срок ремонта трасс с недели до нескольких часов, а затраты на ремонт могут быть сокращены втрое. Получен материал на основе токопроводящих углеродных многостенных нанотрубок, имеющих высокую индукционную восприимчивость.Введение подобной добавки в традиционное дорожное покрытие не сильно увеличивает стоимость его производства, зато позволяет достигнуть искомого эффекта заживления. Для инициации процесса заживления необходимо устройство, сочетающее свойства микроволновой печи и катка.При движении устройства по дороге оно нагревает поверхность ее покрытия и своими микроволнами активизирует нанотрубки, что влечет за собой заращение повреждений. Очевидна экономия дорожно-ремонтных материалов и времени на ремонт дорог.Подобные разработки ведутся и в Голландии, и в Китае, но в тех случаях в качестве добавки используется металлическая фибра. Использование же углеродных нанотрубок увеличивает эффективность метода и существенно повышает технологичность производства. Ведь в данном случае предполагается индукционный разогрев только тонкой битумной пленки.Не нужно изменения состава асфальтобетонной смеси. Полевые испытания новой технологии планируются на одном из дорожных объектов в рамках программы по подготовке к Чемпионату мира по футболу-2018. Одобрено использование новой технологии на дорогах Монголии, Казахстана, Малайзии. Свою заинтересованность выразили представители Германии, Австрии, Китая и Гонконга.По материалам РИА Новости