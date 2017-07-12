ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дорога сама себя ремонтирует

13.07.2017 13:38 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A
Около века назад русский изобретатель Александр Игнатьев, по образованию биолог, изучая механизм самозатачивания когтей и зубов хищников, создал самозатачивающиеся инструменты. Сегодня в сети Интернет можно встретить информацию о том, что возможно самовосстановление материалов не только поврежденных колготок, но и пробитых топливных баков воздушных судов. Со времени же появления асфальтобетонных дорожных покрытий головной болью и дорожников, и транспортников была необходимость непрерывного ямочного ремонта. Разумеется, ученые всего мира давно задумывались над тем, возможны ли сами себя ремонтирующие дороги. В настоящее время работы в данном направлении ведутся в российском Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС.

Каковая аббревиатура расшифровывается, как известно, как Московский институт стали и сплавов. В журнале Composites Science and Technology появилась информация о том, что ученые данного университета разработали технологию производства самовосстанавливающихся асфальто-бетонных материалов для дорожного покрытия.

Новый метод ликвидации трещин дорожного полотна позволит сократить срок ремонта трасс с недели до нескольких часов, а затраты на ремонт могут быть сокращены втрое. Получен материал на основе токопроводящих углеродных многостенных нанотрубок, имеющих высокую индукционную восприимчивость.

Введение подобной добавки в традиционное дорожное покрытие не сильно увеличивает стоимость его производства, зато позволяет достигнуть искомого эффекта заживления. Для инициации процесса заживления необходимо устройство, сочетающее свойства микроволновой печи и катка.

При движении устройства по дороге оно нагревает поверхность ее покрытия и своими микроволнами активизирует нанотрубки, что влечет за собой заращение повреждений. Очевидна экономия дорожно-ремонтных материалов и времени на ремонт дорог.

Подобные разработки ведутся и в Голландии, и в Китае, но в тех случаях в качестве добавки используется металлическая фибра. Использование же углеродных нанотрубок увеличивает эффективность метода и существенно повышает технологичность производства. Ведь в данном случае предполагается индукционный разогрев только тонкой битумной пленки.

Не нужно изменения состава асфальтобетонной смеси. Полевые испытания новой технологии планируются на одном из дорожных объектов в рамках программы по подготовке к Чемпионату мира по футболу-2018. Одобрено использование новой технологии на дорогах Монголии, Казахстана, Малайзии. Свою заинтересованность выразили представители Германии, Австрии, Китая и Гонконга.

По материалам РИА Новости
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около века назад русский изобретатель Александр Игнатьев, по образованию биолог, изучая механизм самозатачивания когтей и зубов хищников, создал...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
МИД: Мы не обязаны приглашать наблюдателей на учения "Запад-2017", но сделаем это
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика