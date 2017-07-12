ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обошли на повороте. В этом году "Уралкалий" опередил БКК с китайским контрактом

13.07.2017 17:17 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Российский «Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калийных удобрений, 13 июля объявил о заключении контракта с Китаем, который традиционно ставится бенчмарком для всего рынка калийных удобрений. По данным источников, цена выше прошлогодней на 5%.

В пресс-релизе «Уралкалия» сообщается о подписании «Уралкалий Трейдинг» (100%-ной дочерней компанией ПАО «Уралкалий») контракта на поставку хлористого калия в Китай с августа по декабрь 2017 года. Контракт подписан с консорциумом покупателей: Sinochem, CNAMPGC и CNOOC.

Цена поставляемых в Китай калийных удобрений, как говорится в сообщении, «соответствует текущему рыночному уровню цен». По данным источника, речь идет о цене в 230 долларов за тонну.

В прошлом году первым из мировых производителем китайский контракт подписал белорусский экспортер хлоркалия, БКК.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена на 5% выше прошлогодней. В прошлом году первым из мировых производителем китайский контракт подписал белорусский экспортер хлоркалия, БКК.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Курсы валют: доллар и евро подешевели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика