Российский «Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калийных удобрений, 13 июля объявил о заключении контракта с Китаем, который традиционно ставится бенчмарком для всего рынка калийных удобрений. По данным источников, цена выше прошлогодней на 5%.

В пресс-релизе «Уралкалия» сообщается о подписании «Уралкалий Трейдинг» (100%-ной дочерней компанией ПАО «Уралкалий») контракта на поставку хлористого калия в Китай с августа по декабрь 2017 года. Контракт подписан с консорциумом покупателей: Sinochem, CNAMPGC и CNOOC.

Цена поставляемых в Китай калийных удобрений, как говорится в сообщении, «соответствует текущему рыночному уровню цен». По данным источника, речь идет о цене в 230 долларов за тонну.

В прошлом году первым из мировых производителем китайский контракт подписал белорусский экспортер хлоркалия, БКК.